Migliorare la qualità dell’ambiente, delle produzioni e della vita. Siglato un protocollo per la fascia trasformata

Mezzo secolo di lavoro e di…lotte. Per rafforzare la presenza di un’economia che ha trovato in chilometri di serre la forte di sostentamento. Siglato un protcolloaccordo nell’ambito del progetto TFT-Trasformare la fascia trasformata, sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD e Confagricoltura Ragusa. Si parte da un protocollo di intesa voluto dalla Cgil che, con l’associazione I tetti colorati Onlus (capofila), L’Altro Diritto Onlus e Cooperativa sociale Proxima, anima il progetto TFT-Trasformare la fascia trasformata. Di fatto si parte con un programma strutturato, non fermo solo alle intenzioni ma con modalità operative capaci di portare cambiamento nel territorio. Un territorio che racchiude chilometri di serre e coltivazioni tra Marina di Acate e Santa Croce Camerina.

Come si volta pagina in questo programma di miglioramento di questa parte della provincia che ha la durata di tre anni: ecco le idee.

“Dalla formazione aziendale, al corretto ciclo dei rifiuti, dallo studio di meccanismi di collaborazione tra aziende, alla definizione di buone prassi attente alle questioni di genere e che possano garantire anche il diritto alla maternità e alla paternità delle lavoratrici e dei lavoratori, nell’ottica della ‘sostenibilità’, con uno sguardo attento al welfare aziendale e alla vita che si svolge fuori dalle aziende.

Tra gli obiettivi, anche la salvaguardia del valore delle produzioni, una delle chiavi di volta per accrescere il benessere dell’azienda e dei lavoratori – ha spiegato i promotori del progetto – sono già allo studio alcune iniziative per la promozione di una rete dell’agricoltura di qualità che includa anche iniziative sociali a servizio della comunità non sono interna ma anche esterna all’azienda, anche nel contrasto delle discariche abusive e delle cosiddette fumarole”.

A firmare il protocollo Valentina Di Stefano (I Tetti colorati, capofila del progetto), Peppe Scifo segretario generale Cgil Ragusa e Sofia Ciuffoletti L’Altro diritto (entrambi partner progetto TFT) ed Antonio Pirrè presidente provinciale di Confagricoltura Ragusa.

“Il protocollo rappresenta dei passi importanti e concreti – ha detto Peppe Scifo, Cgil – in una strada che ognuno di noi ha percorso nell’area della fascia trasformata, peculiare e complessa. Piccoli segnali di cambiamento li stiamo già vedendo ma vogliamo e possiamo fare di più”. Per il presidente provinciale Antonio Pirrè di Confagricoltura “sollecitare, promuovere e supportare la sostenibilità delle aziende è l’ obiettivo comune nel quale rientra il benessere dei lavoratori. Siamo pronti ad elaborare strategie comuni che possano dare segnali di effettivo e concreto cambiamento nella gestione del territorio”.