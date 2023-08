Meteo, torna l’anticiclone africano: tanto sole per Ferragosto e caldo

L’alta pressione sta gradualmente prendendo il controllo della Penisola italiana nei prossimi giorni, portando un tempo prevalentemente soleggiato. Tuttavia, la regione verrà ancora influenzata da correnti più fresche provenienti dal nord. Questo periodo di bel tempo dovrebbe protrarsi almeno fino al prossimo fine settimana (12/13 agosto). Anche se ci sarà nuvolosità medio-alta di passaggio e qualche temporale martedì sulle Alpi e l’estremo Nordest, le temperature rimarranno nella norma. Le massime oscilleranno tra i 29-32°C, con picchi isolati di 34/35°C solo su alcune zone come il Tavoliere e le aree interne della Sicilia e della Sardegna. Le temperature minime saranno piuttosto fresche, con valori compresi tra 14 e 19°C al Nord, 16/20°C al Centro e 18/23°C al Sud.

SARA’ UN FERRAGOSTO CALDO

Tuttavia, a partire dal prossimo fine settimana, si prevede un nuovo aumento delle temperature. L’avanzamento di una depressione atlantica verso il Regno Unito favorirà il rafforzamento dell’anticiclone africano sull’Italia, portando correnti più calde. Questo non dovrebbe raggiungere gli estremi record dell’ultima ondata di caldo a luglio, ma ci saranno comunque aumenti significativi delle temperature. Si prevedono punte di calore fino a 32-35°C al Nord e 33-37°C al Centro-Sud. Nel weekend, vi saranno rovesci e temporali sulle Alpi, il Nord Appennino e localmente anche le Prealpi, mitigando il caldo in montagna.

Per il periodo del Ferragosto, le previsioni indicano un ulteriore rinforzo dell’anticiclone africano. La maggior parte dell’Italia dovrebbe godere di tempo soleggiato e caldo intenso. Tuttavia, potrebbero ancora verificarsi temporali sui settori alpini. Le temperature saranno in aumento, con picchi previsti fino a 35/37°C sulle pianure del Nord e 36/38°C nelle zone interne del Centro-Sud. La durata di questa situazione è ancora incerta, ma sembra che l’anticiclone possa prevalere ancora per diversi giorni dopo il Ferragosto al Centro-Sud, mentre al Nord potrebbero esserci ancora possibilità di temporali, specialmente in prossimità dei rilievi.