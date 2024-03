Meteo: Pasqua e Pasquetta, Italia spaccata tra maltempo al nord e caldo africano al sud. In Sicilia attesi 30 gradi

Secondo il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, tra giovedì e venerdì santo ci sarà una nuova perturbazione su parte d’Italia, che porterà condizioni meteorologiche diverse nelle varie regioni.

Al Nord e in parte al Centro, si prevedono piogge e temporali a causa delle perturbazioni atlantiche, mentre al Sud il tempo sarà in prevalenza secco e anche caldo, grazie ai venti provenienti dal Nord Africa.

LE PREVISIONI

Giovedì si attende un passaggio di rovesci e temporali sparsi al Nord, con neve sulle Alpi sopra i 1000-1300 metri, e locali fenomeni anche al Centro. Al Sud, invece, ci saranno condizioni soleggiate.

Venerdì le piogge saranno concentrate soprattutto a ridosso di Alpi e Prealpi al Nord, mentre al Centro e al Sud il tempo sarà stabile.

Per quanto riguarda il weekend di Pasqua e Pasquetta, al Nord si prevedono precipitazioni sparse, soprattutto sabato e domenica, con fenomeni diffusi anche al Nordest. Potrebbero verificarsi accumuli pluviometrici abbondanti, soprattutto nelle zone pedemontane.

Al Sud, invece, il tempo rimarrà in gran parte asciutto per tutto il weekend, con temperature che potrebbero superare i 30°C in Sicilia e punte di 25-26°C anche nel resto del Meridione e in Sardegna. Tuttavia, i cieli potrebbero essere offuscati da nubi alte di passaggio e dalla sabbia del deserto portata dai venti sciroccali.

© Riproduzione riservata