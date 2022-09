Meteo: nuova allerta gialla in Sicilia per questo lunedì. Intanto a Ragusa saltano ancora i tombini

Pioggia abbondante questo pomeriggio anche in provincia di Ragusa e questo ha portato disagi per chi doveva andare a votare. A Ragusa città acqua in abbondanza e nuovamente saltati i tombini in vari punti della città. Vi proponiamo le foto e dei video. Attivati i presidi comunali della Protezione Civile.

In considerazioni delle avverse condizioni meteo che interesseranno il nostro territorio, dalle prossime ore e per le successive 24/36 ore, sono previste abbondanti precipitazioni.

Vari sindaci, anche attraverso i social, hanno avvisato la cittadinanza affinché, sulle possibili evoluzioni di tali fenomeni, siano limitati, solo per motivi necessari e urgenti gli spostamenti. Sulla base delle previsioni meteo per le prossime ore, le quali prevedono precipitazioni con carattere di temporale da moderato a elevato, è scaturita l’emanazione dello stato di preallarme con allerta meteo GIALLA anche per il nostro territorio.

L’invito alla cittadinanza è di adottare le buone pratiche della prudenza che per questi casi sono di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari, di non sostare in locali interrati o aree sottomesse durante la segnalata fase critica temporalesca, e di modulare le ordinarie attività di ciascuno, sulle possibili evoluzioni delle condizioni meteo.

Intanto per questo lunedì la Protezione Civile della Regione Sicilia ha lanciato la nuova allerta gialla.