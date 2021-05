Meteo: la settimana inizia con un calo termico e qualche pioggia - Ragusa Oggi

Meteo: la settimana inizia con un calo termico e qualche pioggia

Condividi su:

Dopo il generale miglioramento di ieri, l’inizio di settimana sarà caratterizzato dal veloce passaggio al Sud e sulle Isole di una perturbazione in arrivo dal Nord Africa (la numero 2 di maggio) che si limiterà a portare qualche pioggia in Sicilia e Calabria. Nella giornata di domani si assisterà a un miglioramento all’estremo Sud e in Sicilia, con tempo buono o discreto in buona parte d’Italia.

In Sardegna e localmente anche al Centro-Sud è atteso un aumento della nuvolosità, associata a qualche debole pioggia. Nel frattempo – affermano i meteorologi di iconameteo.it -, un fronte atlantico (perturbazione n.3) in transito sull’Europa centrale lambirà il Nord, dove mercoledì potrebbe determinare un aumento dell’instabilità sulle zone alpine e prealpine.

Nei primi giorni della settimana le temperature risulteranno in generale nella norma.Oggi molte nuvole e deboli piogge sparse fin dal mattino in Sicilia, in estensione alla Calabria meridionale; in serata le deboli precipitazioni cessano su tutte le regioni. Un po’ di nuvolosità in transito ma senza piogge in Sardegna e nel resto del Sud. Al Centro cielo velato da nubi alte.

Al Nord tempo in prevalenza soleggiato con addensamenti passeggeri al mattino sul centro-est della Valle Padana; brevi rovesci isolati a metà giornata sull’Appennino emiliano e sulle Prealpi venete. Temperature: massime in lieve calo al Nord, lungo il versante adriatico e ionico del centro-Sud e in Sicilia. Venti in prevalenza deboli, salvo moderati rinforzi da est nel Canale di Sardegna e da nordovest nel canale d’Otranto. Mari in prevalenza poco mossi.Domani al Nord nuvolosità in graduale aumento su settore alpino, pianure adiacenti e Liguria centrale con occasionali piogge su Alto Piemonte, Carnia, in serata anche nelle zone di confine della Valle d’Aosta; più soleggiato altrove.

Al Centro al mattino prevarranno le schiarite; nel pomeriggio aumento della nuvolosità con possibilità di piogge nel Lazio. Al Sud e in Sicilia transito di velature, in intensificazione verso la fine della giornata sui settori meridionali; la sera possibilità di deboli piogge isolate su Campania, Basilicata e Puglia centrale. In Sardegna cielo molto nuvoloso con alcune piogge, più probabili al mattino sul centro-sud dell’isola. Temperature: minime senza grandi variazioni; massime stabili o in lieve aumento, in particolare su Emilia Romagna, Marche e Sicilia.

Venti a tratti moderati di Maestrale nel Canale d’Otranto e da est nel canale di Sardegna con mari un po’ mossi, venti deboli e mari poco mossi altrove. Mercoledì su tutte le regioni condizioni di spiccata variabilità: nuvolosità irregolare, a tratti intercalata da alcune schiarite, più significative sulla bassa Val Padana e, dal pomeriggio, anche sulla Sardegna. Al Nord precipitazioni isolate più probabili nel settore alpino, su Trentino Alto Adige, nord del Veneto e Friuli Venezia Giulia (nevose a quote elevate, oltre i 2000 m). Al Centro-Sud piogge a carattere sparso saranno possibili sulla maggior parte delle regioni peninsulari e sulla Sicilia, un po’ più diffuse tra la notte e il mattino, in successiva attenuazione.

In serata i fenomeni si concentreranno all’estremo Nord-Est; tendenza a rasserenamenti su regioni di Nord-Ovest, Emilia Romagna, regioni adriatiche, bassa Toscana e alto Lazio. Temperature per lo più in aumento ovunque nelle minime; massime in diminuzione su Lazio, Abruzzo, Molise, regioni del Sud e Sicilia. Venti: sud-occidentali in rinforzo, da deboli a moderati, ma con raffiche fino a forti tra il mar Ligure, la dorsale settentrionale, il nord della Toscana e la Romagna; venti tesi da ovest nelle vallate alpine occidentali. Mari: da mosso a molto mosso il Ligure, fino a mossi l’alto Adriatico, il Tirreno centrale e meridionale al largo, il Canale di Sicilia; calmi o poco mossi i rimanenti bacini.