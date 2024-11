Meteo: allerta arancione in provincia di Ragusa per questo martedì 12 novembre. In alcune città siciliane scuole chiuse. Salta concorso agenzia entrate

L’area di instabilità a ridosso di Sicilia e Sardegna continua a determinare lo sviluppo di temporali sui mari circostanti che andranno a interessare la terraferma, dando luogo a precipitazioni localmente anche intense. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse sulla Sicilia, a prevalente carattere di rovescio o temporale e che potranno localmente insistere per l’intera giornata sui settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per oggi e domani, allerta rossa su parte della Sicilia orientale.

Per la giornata di domani, martedì 12 novembre, valutata inoltre allerta arancione per rischio meteo-idro su gran parte dei restanti settori della Sicilia, allerta gialla su alcune aree di Calabria, Sardegna e sulle restanti zone della Sicilia. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.

Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

A Ragusa: l’invito del sindaco Cassì

Allerta meteo Arancione. Predisposto sin dalle prime ore di domattina, martedì 12 novembre, il presidio territoriale di Protezione Civile per effettuare servizio di monitoraggio e di pronto intervento in caso di necessità. Si invitano i cittadini alla cautela e a seguire le indicazioni dell’autorità di Protezione civile, informarsi su viabilità e sull’evoluzione delle condizioni meteo, segnalare ogni eventuale criticità.

Le scuole rimarranno regolarmente aperte.

La situazione a Modica

Stato di Allerta arancione su Modica per domani, martedì 12 novembre

Maria Monisteri, Sindaco di Modica: “A causa dell’area di instabilità a ridosso della Sicilia e sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ha comunicato lo stato di Allerta Arancione su Modica, sulla provincia di Ragusa e su altre aree della Sicilia, per la giornata di domani, martedì 12 novembre.

Raccomando di limitare al minimo gli spostamenti, riducendoli solo ai necessari; rimodulare le proprie attività in relazione all’evoluzione delle condizioni meteo. Si consiglia inoltre di non sostare in luoghi particolarmente esposti alle intemperie ed in special modo alle piogge che si prevedono intense: garage, locali sotterranei, sottopassi, in prossimità di tralicci e pali dell’illuminazione, cornicioni e luoghi esposti. L’invito è quello di adottare le buone regole della prudenza, evitando di attraversare torrenti e corsi d’acqua, non sostare vicino agli alvei e rimuovere auto, arredi e suppellettili dalle aree esposte.

Ho già disposto l’attivazione del C.O.C. e dei presidi territoriali per il monitoraggio continuo e costante delle aree, dei luoghi e dei punti a rischio della Città”.

La situazione a Scicli

Allerta meteo arancione domani martedì 12 novembre a Scicli.

Il sindaco Mario Marino, in accordo collegiale coi sindaci della provincia di Ragusa, ha deciso che domani le scuole resteranno aperte.

Seguiranno eventuali aggiornamenti domattina prima dell’orario di apertura delle scuole nel caso di improvvisi peggioramenti delle condizioni metereologiche.

Salta il concorso dell’agenzia delle entrate

Rinviate al 4 dicembre le prove scritte del concorso indetto dall’Agenzia delle entrate che si sarebbero dovute tenere domani a Catania e Siracusa. Il rinvio è stato deciso a causa dell’allerta meteo proclamata dalla Protezione civile regionale. Il concorso riguarda l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentate a 148, per l’area dei funzionari. Le prove di dicembre si terranno nelle stesse sedi e negli stessi orari comunicati ai concorrento con l’avviso del 23 settembre scorso.

In alcune città siciliane, soprattutto in provincia di Catania, è stata disposta la chiusura delle scuole.

