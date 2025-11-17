Meteo: al Sud sarà una settimana tra temporali, venti forti e caldo fuori stagione

Mentre il Nord si prepara al primo vero assaggio d’inverno, il Sud Italia vivrà una settimana segnata da instabilità, piogge diffuse e temperature ancora oltre la media, in un contrasto climatico che farà parlare molto di sé.

Secondo Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3bmeteo.com, le correnti fredde in arrivo dal Nord Europa sfioreranno solo marginalmente il Mezzogiorno, che continuerà a essere interessato da un flusso più mite e umido di origine meridionale.

Instabilità protagonista: piogge, temporali e nubi dense fino a mercoledì

La perturbazione che ha raggiunto l’Italia nel weekend si muoverà lentamente verso i Balcani, mantenendo una forte instabilità soprattutto su: Campania, Calabria tirrenica, Sicilia occidentale e settentrionale, Basilicata, Puglia adriatica.

Tra martedì e mercoledì si attendono: piogge intermittenti, temporali localmente intensi, venti sostenuti di scirocco e libeccio, mari mossi o molto mossi. Le schiarite saranno poche, temporanee e spesso seguite da nuovi impulsi instabili.

Temperature oltre la media: al Sud ancora clima caldo per novembre

Nonostante il maltempo, il Sud continuerà a registrare temperature elevate, con valori massimi simili a quelli di inizio ottobre.

Valori previsti: Sicilia: 21–23°C, Calabria: 20–22°C, Puglia: 19–21°C, Campania: 19–22°C, Sardegna meridionale: fino a 23–24°C

Il vero freddo non arriverà prima del fine settimana, e comunque in maniera molto più attenuata rispetto al Nord.

Da giovedì peggioramento: piogge più diffuse e venti forti

Il fronte freddo in arrivo dal Nord Europa non raggiungerà pienamente il Mezzogiorno, ma sarà sufficiente per innescare un nuovo peggioramento da giovedì, specie su: Calabria tirrenica, Sicilia nord-orientale, Puglia settentrionale, Campania.

Previsti: rovesci sparsi, temporali lungo le coste tirreniche, venti fino a burrasca, rischio mareggiate su Golfo di Napoli, Stretto di Messina e coste calabresi.

I modelli mostrano la possibile formazione di una bassa pressione sul Mediterraneo, che potrebbe rinnovare: piogge abbondanti, locali nubifragi, un leggero calo delle temperature, venti forti da ovest e sud-ovest. Le massime potrebbero scendere tra 14 e 18°C, rientrando finalmente nelle medie stagionali.

