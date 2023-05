Messa in sicurezza del Padiglione A dell’ospedale Busacca di Scicli

Un milione e 225 mila euro ci sono ma ne servono altri per completare il quadro economico dell’intero progetto di messa in sicurezza del padiglione del presidio ospedaliero sciclitano. Il padiglione è l’immobile centrale, quello che in cui ci si imbatte arrivando al cancello del Busacca. I fondi che arrivano dal PNRR, il piano nazionale ripresa e resilienza, sono di 1 milioni e 225 mila euro. Il progetto di messa in sicurezza già redatto dallo studio incaricato dall’Asp 7 di Ragusa, che fa capo all’ingegnere Gabriele Correnti, prevede una spesa di 4 milioni e 89 mila euro.

Al “Busacca” attesi i lavori in quella che è la prima volta che si interviene nel padiglione A.

Il progetto riguarda l’adeguamento sismico del padiglione A, quello centrale situato all’ingresso del complesso ospedaliero del Busacca. E’ l’unico padiglione che negli anni è rimasto fuori dagli interventi di miglioramento strutturale e di adeguamento sismico a fronte di tutte le altre opere che sono state realizzati negli altri padiglioni e nel monoblocco N. La ricerca dei fondi necessari al completamento dell’intera somma necessaria spetta alla Regione. Proprio da Palermo nello scorso di marzo è arrivata una comunicazione dall’Assessorato regionale alla Sanità con la quale è stato assicurato che in ordine agli interventi PNRR le somme eccedenti nei progetti redatti sarebbero stati ricercati i fondi a completamento dell’intero ammontare della previsione di spesa. L’importante era avere il progetto corredato dalla fattibilità tecnico-economica. Su questo l’Asp è stata puntuale ed oggi il progetto è pronto seppure ci sia un incremento di 2 milioni e 800 mila euro.