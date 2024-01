Mercato ortofrutticolo di Comiso: si realizza videosorveglianza e piazzale coperto

Nuovi lavori nel mercato ortofrutticolo di Comiso. Da alcuni mesi il mercato è stato dotato di impianto di videosorveglianza per garantire la sicurezza ed è stata realizzata una nuova illuminazione, ma anche una pulizia straordinaria.“Sono lavori importanti che abbiamo realizzato soprattutto negli ultimi mesi – ha detto l’assessore allo Sviluppo Economico, Giuseppe Alfano – Presto avvieremo dei nuovi lavori. Abbiamo ottenuto un finanziamento di 200.000 euro per la copertura del piazzale centrale del mercato, in modo da permettere di lavorare sia nei giorni di pioggia, sia sotto la calura estiva. I lavori inizieranno nelle prossime settimane. Avvieremo anche i lavori di manutenzione straordinaria dei box, con interventi sui tetti, dove ci sono delle infiltrazioni e nelle caditorie, che i commissionari ci hanno segnalato più volte. Questi lavori costeranno 30.000 euro”.

Gli aumenti delle tariffe di ingresso. Ecco i nuovi costi

Nel frattempo, a partire da quest’anno, l’amministrazione ha deciso di aumentare le tariffe per gli ingressi al mercato ortofrutticolo di Comiso. L’ingresso costerà 1 euro (anziché 50 centesimi com’è stato in precedenza) per le auto e i mezzi leggeri. I camion pagheranno due euro anziché un euro e gli autoarticolati pagheranno 3 euro.Hanno fatto sentire la loro voce di protesta i gruppi di Sinistra Italiana, Progressisti per Comiso e Movimento 5 Stelle, che hanno rimarcato come questi aumenti incidano sensibilmente sui costi di piccoli produttori.L’assessore Giuseppe Alfano risponde: “Si tratta di aumenti per tariffe veramente molto piccole. Assolutamente fisiologiche. La cosa più importante sono gli interventi che abbiamo fatto in questi anni e soprattutto in questi ultimi, dopo l’avvio della consiliatura. Il mercato è oggi dotato di telecamere di videosorveglianza per garantire la sicurezza, abbiamo rifatto l’illuminazione e effettuato una pulizia straordinaria.”.Nel mercato di Comiso, da qualche mese, c’è una sbarra per contingentare gli ingressi che comunque avvengono in orari diversificati per ni commissionari, i produttori i commercianti. I cittadini privati possono accedervi solo nei giorni di lunedì e giovedì dalle 8,30 alle 9,30.“Presto ci doteremo di badge che si potranno ricaricare a seconda delle diverse esigenze. È giusto così. Alcuni produttori portano la loro merce al mercato solo in determinati periodi dell’anno e potranno usufruirne e pagare solo quando serve”.

Le caratteristiche e la funzione del mercato di Comiso

Il mercato di Comiso ha caratteristiche diverse rispetto al vicino mercato di Vittoria, che rappresenta un punto di riferimento per tutti i produttori e per i commercianti che vogliono acquistare i prodotti dell’ortofrutta siciliana per portarli nei mercati del Nord Italia e in alcuni mercati europei. Comiso, invece, è un punto di riferimento per i commercianti al dettaglio di tutti i paesi del comprensorio. Qui arriva la merce di piccoli produttori locali che destinano i loro prodotti alla vendita nei mercati e nei negozi locali. Molti bottegai si riforniscono al mattino proprio nel mercato di Comiso. Altra merce, sempre per il commercio al dettaglio, viene da altri mercati siciliani, soprattutto il MAAS di Catania.Gli aumenti nel mercato di Comiso arrivano dopo quelli del comune di Vittoria, contestati da più parti e che sono stati quasi del tutto revocati dal sindaco Francesco Aiello. Si tratta comunque di tariffe diverse (a Comiso molto più basse) perché è diversa la funzione del mercato e l’utenza che ad essa fa riferimento.