Rincari al mercato ortofrutticolo di Comiso, arrivano le proteste

A Comiso, le recenti decisioni dell’Amministrazione comunale riguardo al Mercato Ortofrutticolo hanno sollevato diverse critiche da parte di Progressisti per Comiso, Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana. La questione verte sull’aumento del ticket d’ingresso alla struttura, una mossa che ha suscitato malcontento tra i piccoli produttori, gli ambulanti e i commercianti acquirenti.

L’aumento del ticket d’ingresso al Mercato Ortofrutticolo è stato autorizzato dalla Giunta Comunale con l’apposita Delibera di Giunta n. 313 del 27/10/2023, denominata “MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL’ INGROSSO MODIFICA TARIFFE ‘DIRITTO DI PEDAGGIO'”. La decisione ha suscitato perplessità e critiche.

La frequenza quasi giornaliera delle consegne per i piccoli produttori comporta un aumento significativo dei costi annuali, stimati tra i 500 e i 600 euro. Questo rincaro si manifesta in un contesto in cui la struttura presenta evidenti segni di inadeguatezza nei servizi offerti. I box necessitano di interventi di manutenzione, come evidenziato dall’incidente mortale di un titolare di un box avvenuto l’anno scorso. Questo tragico evento è stato causato dalla caduta di un tetto pericolante, mentre il proprietario cercava di riparare un’infiltrazione d’acqua.

La polemica si intensifica con l’accusa di un generale scarso impegno dell’Amministrazione comunale nei confronti del settore agricolo. La somma di soli 1.000 euro prevista nel bilancio per le iniziative agricole evidenzia, secondo i contestatori, una mancanza di attenzione e di investimenti adeguati in un settore cruciale per la comunità.

I movimenti politici Progressisti per Comiso, Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana chiedono con forza la sospensione immediata di questo aumento giudicato sproporzionato. Allo stesso tempo, invocano un maggiore coinvolgimento e consultazione con coloro che quotidianamente lavorano e scaricano merci nel Mercato Ortofrutticolo.