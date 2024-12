Economia a Ragusa: c’è crisi o no? Un osservatorio ce lo dirà

Il Consiglio Comunale di Ragusa ha approvato la creazione dell’Osservatorio Socio-Economico, un organismo che punta a monitorare e analizzare le dinamiche economiche, lavorative e sociali della città, con l’obiettivo di guidare interventi e politiche capaci di sostenere lo sviluppo locale. L’iniziativa arriva in un momento storico in cui Ragusa, un tempo considerata un modello economico regionale, sta cercando di affrontare le sfide di un contesto nazionale ed europeo in trasformazione.

Un modello da rilanciare

Per decenni Ragusa si è distinta come un’isola nell’isola: un territorio che, grazie alla vivacità economica dei suoi settori produttivi – dall’agricoltura alla zootecnia, passando per il turismo e il commercio – ha saputo mantenere un equilibrio e una prosperità che facevano invidia ad altre realtà siciliane. Tuttavia, negli ultimi anni, anche Ragusa ha risentito del rallentamento economico che ha investito l’Italia, vedendo affievolirsi quella capacità di tenuta che l’aveva resa un esempio virtuoso.

Un osservatorio per seguire il cambiamento

In questo contesto, la nascita dell’Osservatorio Socio-Economico vuole rispondere alla necessità di seguire da vicino l’evoluzione delle dinamiche locali, monitorando settori strategici come il mercato del lavoro, le tendenze economiche e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’Osservatorio avrà il compito di:

Analizzare le trasformazioni del tessuto socio-economico , offrendo dati e strumenti di lettura utili all’amministrazione comunale per pianificare interventi efficaci.

, offrendo dati e strumenti di lettura utili all’amministrazione comunale per pianificare interventi efficaci. Valutare l’impatto delle politiche e dei programmi avviati , misurandone l’efficacia per migliorare l’efficienza degli investimenti pubblici e privati.

, misurandone l’efficacia per migliorare l’efficienza degli investimenti pubblici e privati. Promuovere sinergie tra amministrazione e attori locali, coinvolgendo esperti e operatori del territorio per affrontare insieme le sfide dello sviluppo e del lavoro.

Uno strumento senza costi per le casse comunali

Lo statuto approvato prevede che l’Osservatorio sia composto da figure esperte, selezionate per le loro competenze tecniche e scientifiche. Inoltre, l’organismo non comporterà alcun costo per il Comune, un aspetto che ne aumenta la sostenibilità e lo rende un esempio virtuoso di gestione delle risorse pubbliche.

Un rilancio necessario per guardare al futuro

L’Assessore Massari, intervenuto durante la discussione in Consiglio Comunale, ha sottolineato l’importanza dell’Osservatorio come strumento per affrontare in modo sistematico le criticità del territorio.

Ragusa, come gran parte d’Italia, ha bisogno di soluzioni innovative per tornare a crescere, e l’Osservatorio rappresenta un primo passo verso una maggiore comprensione delle sfide locali e una progettazione più mirata del futuro.

Nonostante le difficoltà degli ultimi anni, Ragusa conserva le potenzialità per tornare a essere un modello economico.

