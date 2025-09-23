Memorial Peppe Greco 2025: a Vittoria il grande spettacolo dei 10 km di corsa su strada

Sarà un’edizione di altissimo profilo quella del 32° Memorial Peppe Greco, in programma sabato prossimo a Vittoria, nuova sede della kermesse dopo gli anni gloriosi di Modica e Scicli. La storica gara siciliana di corsa su strada sui 10 km torna con un cast stellare, che riunisce alcuni tra i migliori specialisti italiani e grandi campioni africani, rendendo l’appuntamento uno degli eventi più attesi del calendario podistico nazionale.

I big italiani in gara

A rappresentare l’Italia ci saranno i fratelli Ala e Osama Zoghlami, protagonisti assoluti sulle siepi e tra i migliori interpreti del mezzofondo azzurro. Con loro atleti di valore come Andrea Soffientini, vincitore del circuito lombardo Estate Correndo, il giovane talento Federico Mogetti, il palermitano Luca Coppola, il dominicano-siracusano Wilson Marquez e la promessa Aldo Mariano Di Mari, fresco campione regionale junior sui 10000 metri.

La sfida con i campioni africani

Dall’Africa arriveranno atleti pronti a dare spettacolo. In prima fila il burundese Louis Intunzinzi, reduce da un doppio trionfo in Sicilia, e il connazionale Jean Marie Vianney Niyomukiza. Occhi puntati sui keniani Simon Kibet Loitianyang, dominatore in Umbria, e Jacob Kipkorir Kosgein, che vanta un incredibile 27’38” come tempo d’iscrizione. A completare il parterre i tunisini Aymen Ayachi e Mohammed Aziz Hammedi e il maliano Soumaila Diakite, in ottima forma nelle recenti gare siciliane.

Programma e circuito cittadino

Il via della gara clou sarà alle 20:30 da Piazza del Popolo. Gli atleti percorreranno un circuito cittadino di 1 km da ripetere 10 volte, coinvolgendo il pubblico lungo le strade del centro di Vittoria. Saranno premiati i primi 3 assoluti, i migliori 3 italiani e i 3 siciliani al traguardo. A rendere speciale la serata anche la presenza di Gianni Voi, storico fondatore della manifestazione che ha reso celebre il Memorial a livello mondiale.

Aspettando il Peppe Greco: la gara Master

Come antipasto alla grande sfida internazionale, alle 18:30 si svolgerà la Aspettando il Peppe Greco, gara di 5 km sullo stesso circuito, riservata ai Master (uomini e donne). Le iscrizioni sono fissate a 12 euro per i ragusani e 15 euro per gli atleti provenienti da fuori provincia, con premi per i primi 3 assoluti e per ogni categoria.

