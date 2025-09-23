La Stroke Unit dell’ASP di Ragusa, con sede all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, si conferma tra le migliori realtà italiane nella lotta all’ictus cerebrale. Nel secondo trimestre del 2025, l’unità diretta dal dottor Antonello Giordano ha ricevuto il prestigioso riconoscimento Diamond, il più alto conferito dal programma internazionale ESO/ISA-Angels. Un premio che certifica la capacità della […]
Memorial Peppe Greco 2025: a Vittoria il grande spettacolo dei 10 km di corsa su strada
23 Set 2025 15:50
Sarà un’edizione di altissimo profilo quella del 32° Memorial Peppe Greco, in programma sabato prossimo a Vittoria, nuova sede della kermesse dopo gli anni gloriosi di Modica e Scicli. La storica gara siciliana di corsa su strada sui 10 km torna con un cast stellare, che riunisce alcuni tra i migliori specialisti italiani e grandi campioni africani, rendendo l’appuntamento uno degli eventi più attesi del calendario podistico nazionale.
I big italiani in gara
A rappresentare l’Italia ci saranno i fratelli Ala e Osama Zoghlami, protagonisti assoluti sulle siepi e tra i migliori interpreti del mezzofondo azzurro. Con loro atleti di valore come Andrea Soffientini, vincitore del circuito lombardo Estate Correndo, il giovane talento Federico Mogetti, il palermitano Luca Coppola, il dominicano-siracusano Wilson Marquez e la promessa Aldo Mariano Di Mari, fresco campione regionale junior sui 10000 metri.
La sfida con i campioni africani
Dall’Africa arriveranno atleti pronti a dare spettacolo. In prima fila il burundese Louis Intunzinzi, reduce da un doppio trionfo in Sicilia, e il connazionale Jean Marie Vianney Niyomukiza. Occhi puntati sui keniani Simon Kibet Loitianyang, dominatore in Umbria, e Jacob Kipkorir Kosgein, che vanta un incredibile 27’38” come tempo d’iscrizione. A completare il parterre i tunisini Aymen Ayachi e Mohammed Aziz Hammedi e il maliano Soumaila Diakite, in ottima forma nelle recenti gare siciliane.
Programma e circuito cittadino
Il via della gara clou sarà alle 20:30 da Piazza del Popolo. Gli atleti percorreranno un circuito cittadino di 1 km da ripetere 10 volte, coinvolgendo il pubblico lungo le strade del centro di Vittoria. Saranno premiati i primi 3 assoluti, i migliori 3 italiani e i 3 siciliani al traguardo. A rendere speciale la serata anche la presenza di Gianni Voi, storico fondatore della manifestazione che ha reso celebre il Memorial a livello mondiale.
Aspettando il Peppe Greco: la gara Master
Come antipasto alla grande sfida internazionale, alle 18:30 si svolgerà la Aspettando il Peppe Greco, gara di 5 km sullo stesso circuito, riservata ai Master (uomini e donne). Le iscrizioni sono fissate a 12 euro per i ragusani e 15 euro per gli atleti provenienti da fuori provincia, con premi per i primi 3 assoluti e per ogni categoria.
