Memorial Mandarà a Santa Croce una festa del basket. 17esima edizione conclusa

Una sei giorni che ha visto sfidarsi sul parquet del palazzetto Santa Rosalia squadre provenienti da tutta la Sicilia e quest’anno con la gradita sorpresa di una rappresentativa maltese, gli atleti Under 17 e Under 19. Si sono sfidati a piazza Italia gli atleti Esordienti, Scoiattoli e Aquilotti che hanno disputato l’ultimo torneo del memorial. Una Grande festa finale che ha coinvolto tutti, anche con momenti ludici insieme a Jessica Rimmaudo, “perchè non debba dirsi che chi gioca a basket non sa muoversi” chiosa il coach Distefano.

Non è mancata la commozione del papà di Giannunzio, Carmelo Mandarà, che ha fatto dono della sua ultima fatica letteraria agli atleti. I saluti dell’amministrazione comunale e l’arrivederci con altre novità di Giancarlo Distefano. Per l riuscita dell’evento, tanti sponsor e il patrocinio dell’amministrazione comunale e della FIP federazione Sicilia