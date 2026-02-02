Meerkat ko a Catania: dal +11 al tracollo finale, il Cus vince 93-88

Una sconfitta (93-88) che brucia per gli sciclitani che contro il Cus Catania hanno giocato con cuore e tecnica al punto che a sei minuti dalla fine il tabellone segnava un + 11 per la Meerkat. Un epilogo amaro nella gara di Catania contro il Cus nell’ultima gara del campionato di serie C. I ragazzi del presidente Paolo Ficili hanno sciupato una partita condotta in vantaggio per ben 34 minuti. A sei minuti dalla sirena finale il tabellone segnava +11 per gli ospiti, ma da lì in poi si è verificato un improvviso e ingiustificato tracollo. Un blackout che ha capovolto il risultato finale con un recupero dei padroni di casa ed il sorpasso finale del CUS.

“Nei momenti decisivi i ragazzi di coach Magagnoli sono apparsi incapaci di gestire il vantaggio, pagando disattenzioni e superficialità – spiega la società – gli etnei ne hanno approfittato trascinati dal trio Sindoni (34 punti), Galicia (28 punti) e Sidibe (16 punti). Un vero peccato, soprattutto alla luce dell’ottima prova offensiva: attacchi fluidi, tanti giocatori in doppia cifra e una prestazione più che positiva nonostante l’assenza di Goi. A pesare, ancora una volta, è stato l’aspetto difensivo: troppi i punti concessi agli avversari, un problema che dovrà essere risolto in vista della seconda fase”.

Dalla prossima settimana prenderà il via la fase composta da 8 partite (andata e ritorno) contro le ultime quattro del girone Ovest: Castanea, Marsala, Gioiese e Cocuzza.

“Servirà subito resettare e ripartire, con maggiore maturità e pragmatismo, per affrontare al meglio una fase decisiva della stagione ai fini di raggiungere l’obiettivo della salvezza” – commenta la società.

Tabellini: Garavini 18, Sorrentino 16, Ragazzini 14, Burt 13, Taino 12, Agbara 8, Lonatica 4, Derick 3, Manenti, Goi ne , Giannone ne, Statello ne

© Riproduzione riservata