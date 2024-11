Medicina di Genere. Una pubblicazione nazionale dell’Ordine dei Medici di Ragusa

L’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Ragusa ha recentemente pubblicato un volume dedicato alla medicina di genere, un tema sempre più rilevante nel panorama sanitario. Il volume nasce come sintesi dei contenuti presentati durante il convegno tenutosi nel 2023, che ha visto la partecipazione di esperti e luminari del settore. L’obiettivo del progetto è mettere in evidenza l’evoluzione della medicina di genere, approfondendo il modo in cui le differenze biologiche, sociali, culturali e ambientali influenzano lo stato di salute e i comportamenti dei pazienti.

Il concetto di Medicina di Genere

Come spiegato dal presidente dell’Ordine, Carlo Vitali, la medicina di genere non si limita a considerare le differenze biologiche tra uomini e donne, ma analizza come queste interagiscono con fattori ambientali e sociali. Tali differenze si riflettono, ad esempio, nei modelli di prevenzione, diagnosi, trattamento e utilizzo dei servizi sanitari. Un approccio di questo tipo consente di personalizzare l’assistenza sanitaria, migliorandone l’efficacia.

Un approccio transdisciplinare

Il volume sottolinea l’importanza di una visione transdisciplinare, che integri conoscenze mediche e competenze umane per affrontare le complessità legate alla relazione medico-paziente. L’approccio proposto mira a: ad accrescere le competenze tecnico-scientifiche degli operatori sanitari, ridurre i disagi nella comunicazione medico-paziente, prevenendo incomprensioni e conflitti, limitare i costi derivanti da contenziosi medico-legali e pratiche di medicina difensiva, prevenire il burn-out degli operatori sanitari, migliorando il benessere lavorativo.

Un contributo per tutta la comunità medica

La pubblicazione è stata inviata agli Ordini dei Medici di tutta Italia, ai relatori del convegno e ai rappresentanti di Enpam e Fnomceo. Questo lavoro vuole essere una risorsa per tutti i professionisti del settore, fornendo strumenti e spunti per un approccio consapevole che possa migliorare la qualità dell’assistenza e del rapporto medico-paziente.

