Maxirissa tra immigrati in piazza del Popolo a Vittoria. Una notte da paura

Una rissa si è verificata ieri sera, poco prima di mezzanotte, a Vittoria, non distante da Piazza del Popolo. Non ci sarebbero feriti gravi. Le forze dell’ordine sono al lavoro per individuare i responsabili.

L’episodio, che si è verificato poco prima di mezzanotte, ha destato grande allarme in città, anche perché si è verificato qualche ora dopo l’’omicidio di Santa Croce Camerina, quando ormai l’eco dell’accaduto era arrivato anche a Vittoria.

Non ci sarebbero feriti gravi, ma un uomo, è stato visto allontanarsi ferito e in evidente difficoltà. L’episodio di Vittoria, allo stato, non sarebbe da considerare legato alla rissa di Santa Croce Camerina. Anche in questo caso, però, l’uomo è riuscito ad allontanarsi. foto di repertorio

© Riproduzione riservata