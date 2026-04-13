Dalla prevenzione alla paralisi. È su questo corto circuito che si accende lo scontro sulla sanità in provincia di Ragusa, dopo la denuncia durissima lanciata dal comitato Articolo 32, che chiede la rimozione immediata dei vertici dell’azienda sanitaria. Al centro del caso, una vicenda che mette in discussione l’efficacia stessa dei programmi di screening. L’ASP […]
Maxi finanziamento per gli asili di Comiso: 540 mila euro dal bando europeo
13 Apr 2026 11:06
Un investimento concreto sul futuro dei più piccoli e sulla qualità degli spazi educativi. Grazie al Programma Nazionale “Scuole e Competenze”, finanziato con i Fondi Strutturali Europei 2021-2027, il Comune di Comiso è stato ammesso a un finanziamento di 540 mila euro destinato all’acquisto di arredi scolastici per gli asili.
A darne notizia è il sindaco della città, Maria Rita Schembari, che sottolinea come il risultato rappresenti un traguardo importante in un contesto in cui intercettare risorse europee non è mai scontato. Il finanziamento consentirà di intervenire concretamente sugli ambienti destinati ai bambini, rendendoli più funzionali, moderni e accoglienti.
Le risorse saranno distribuite in base ai posti disponibili nelle strutture educative del territorio. Gli interventi riguarderanno la nuova ala di via Spallanzani, il plesso di viale della Resistenza e la struttura di Pedalino, per un totale di 234 posti. Il progetto coinvolge anche il Comune di Ispica, con cui è stata avviata una partecipazione in forma aggregata, portando il numero complessivo dei posti finanziati a 270.
© Riproduzione riservata