Maxi finanziamento per gli asili di Comiso: 540 mila euro dal bando europeo

Un investimento concreto sul futuro dei più piccoli e sulla qualità degli spazi educativi. Grazie al Programma Nazionale “Scuole e Competenze”, finanziato con i Fondi Strutturali Europei 2021-2027, il Comune di Comiso è stato ammesso a un finanziamento di 540 mila euro destinato all’acquisto di arredi scolastici per gli asili.

A darne notizia è il sindaco della città, Maria Rita Schembari, che sottolinea come il risultato rappresenti un traguardo importante in un contesto in cui intercettare risorse europee non è mai scontato. Il finanziamento consentirà di intervenire concretamente sugli ambienti destinati ai bambini, rendendoli più funzionali, moderni e accoglienti.

Le risorse saranno distribuite in base ai posti disponibili nelle strutture educative del territorio. Gli interventi riguarderanno la nuova ala di via Spallanzani, il plesso di viale della Resistenza e la struttura di Pedalino, per un totale di 234 posti. Il progetto coinvolge anche il Comune di Ispica, con cui è stata avviata una partecipazione in forma aggregata, portando il numero complessivo dei posti finanziati a 270.

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