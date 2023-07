Matteo Manfrè tornerà a giocare con le aquile azzurre del Ragusa

L’Asd Ragusa calcio 1949 ha annunciato la conferma dell’esterno d’attacco Matteo Manfrè, una riconferma importante per la squadra. Manfrè, classe 1999, ha già dimostrato durante la scorsa stagione di essere un giocatore di grande talento, entrando in campo e dimostrando le sue abilità con la maglia azzurra. Originario di Ragusa, Manfrè si è formato nel settore giovanile della squadra, prima di giocare con altre squadre tra cui l’Acireale, la Sicula Leonzio, l’Acr Messina, il Marina di Ragusa, il Borgosesia e l’Asti. Nella stagione appena conclusa con la maglia azzurra, Manfrè ha segnato quattro gol decisivi. Soddisfatto di rimanere nella sua città e nella sua squadra, Manfrè si impegna a dare il massimo per animare il prossimo campionato e soddisfare i tifosi.