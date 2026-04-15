Matteo Giacalone muore in un incidente a Pozzallo: funerali oggi a Mazara del Vallo

Si terranno questa mattina, mercoledì 15 aprile alle ore 10, presso la chiesa di Santa Maria di Gesù, i funerali di Matteo Giacalone, il 77enne originario di Mazara del Vallo tragicamente scomparso in un incidente stradale avvenuto nei pressi del porto di Pozzallo.

La notizia della sua improvvisa morte ha profondamente scosso la comunità mazarese, dove Giacalone era molto conosciuto e stimato. Uomo dal carattere gioviale e sempre disponibile, era apprezzato per la sua umanità e per il forte legame con il territorio. Grande appassionato di ciclismo, aveva lavorato per anni come custode del cimitero di Marsala, lasciando un ricordo indelebile tra colleghi e cittadini.

Il tragico incidente si è verificato intorno a mezzogiorno, poco dopo il suo rientro da un periodo di vacanza a Malta. L’uomo era appena sbarcato dal catamarano e stava percorrendo a bordo del suo scooter la strada di collegamento dell’area portuale quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato violentemente con un tir guidato da un autotrasportatore residente in provincia di Ragusa.

L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo a Giacalone. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma le gravi ferite riportate si sono rivelate fatali. Il decesso è stato constatato poco dopo l’incidente.

L’uomo lascia la moglie e quattro figli, ai quali si stringe l’intera comunità in un momento di profondo dolore.

Foto Tp24

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