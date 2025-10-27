Matteo Fusca, lo Scicli C. R. trova in lui il motore ed il cuore del centrocampo

Arriva la vittoria con il Noto ed arrivano le “gioie” post partita nella speranza, per nulla sopita, che tutto possa continuare nel cammino di formazione per un organico capace di affrontare il campionato di Promozione, in cui milita nel tosto girone D, con serenità. La “ricetta” del tecnico Carmelo Giglio funziona, funziona pure la campagna acquisti che sta affrontando con impegno e sacrifici la società del presidente Bartolo Alecci con al fianco un team di esperti, dal vice presidente Angelo Massari, al direttore Peppe Puglisi, al direttore sportivo Peppe Riela ed ai dirigenti vecchi e nuovi.

All’indomani della vittoria casalinga con l’ostico Noto, squadra di vertice, c’è soddisfazione negli ambienti cremisi. I riflettori sono puntati su Matteo Fusca, proveniente da Ragusa.

“È un centrocampista moderno e completo, capace di coniugare qualità tecnica, intensità e leadership. Giocatore di grande personalità, rappresenta il cuore pulsante della sua squadra: detta i ritmi del gioco, guida i compagni nei momenti cruciali e incarna lo spirito di sacrificio e determinazione che ogni allenatore desidera vedere in campo – spiega la società cremisi – dotato di un’eccellente visione di gioco, Fusca sa leggere in anticipo le situazioni, alternando con naturalezza fasi di costruzione pulita e interventi di interdizione efficaci. La sua sensibilità tecnica gli consente di essere preciso nei passaggi, incisivo nelle verticalizzazioni e pericoloso negli inserimenti offensivi. Il suo rendimento in questo inizio di campionato parla chiaro: tre gol in quattro partite, un bottino che testimonia la sua crescente incisività sotto porta. L’ultimo sigillo, arrivato nella gara con il Noto di sabato scorso, è stato un gol straordinario, frutto di talento, coraggio e lucidità – conclude il team societario – un gesto tecnico che sintetizza la sua capacità di fare la differenza nei momenti decisivi. Oltre alle doti tecniche, Fusca si distingue per il carisma naturale che esercita sul gruppo. È un punto di riferimento per i compagni, soprattutto per i più giovani, che guardano a lui come a un modello di impegno, equilibrio e professionalità. In campo comunica, incoraggia, corregge e trascina: un vero leader silenzioso, capace di farsi ascoltare con l’esempio prima ancora che con le parole. Matteo Fusca è dunque molto più di un semplice centrocampista: è un uomo squadra, un giocatore che unisce talento e carattere, qualità e sostanza. Il suo percorso testimonia una crescita continua e una maturità calcistica che lo rendono uno dei protagonisti più completi e affidabili del panorama attuale”.

© Riproduzione riservata