Matteo Collura apre “Lib(e)ri a Ragusa”, i libri per leggere le nostre identità. Ecco il programma

Sarà Matteo Collura ad aprire l’ottava edizione di Lib(e)ri a Ragusa, la rassegna di incontri con autori ed editori iblei in programma da giovedì 15 a domenica 18 dicembre. L’apertura della manifestazione è in programma alle ore 18 alll’auditorium della Camera di Commercio con il saluto delle autorità e a seguire la conferenza di Matteo Collura su “i libri, compagni di una vita”.

Il primo appuntamento di una serie di eventi che andranno a connotare già la giornata inaugurale con la prima edizione del premio giornalistico dedicato a Giovanni Spampinato e con la prima edizione del premio letterario Lib(e)ri a Ragusa, ed ancora l’omaggio a Carmelo Campanella e il concerto pianoforte e violino con Marco Cascone e Daniele Ricca. In programma ben 22 presentazioni di libri di varia natura, tra librerie del centro storico Ubik Ragusa (ex Paolino), Tante Storie e Flaccavento e i locali del Ccc Ragusa dove si svolgerà anche il mercatino del libro. Tra le iniziative collaterali anche passeggiate nel centro storico e la proiezione di due video, uno dedicato a Spampinato e l’altro sull’Antica Trasversale Sicula.

Main sponsor dell’evento sono la Banca Agricola Popolare di Ragusa e la SiSac che si uniscono al supporto del Comune di Ragusa. L’evento è stato presentato nei giorni scorsi in conferenza stampa da alcuni degli organizzatori, Giorgio Massari, Elio Guastella, Daniela La Licata, Emanuele Cavarra.

“La manifestazione torna a far vivere il centro storico – spiega Giorgio Massari – Formalmente è un evento dedicato a libri e autori ragusani ma è qualcosa di più perché è un progetto che abbiamo intuito, che utilizza il pretesto dei libri, delle passeggiate, dei cortometraggi, delle discussioni, per invece leggere la nostra città, per interpretare il tempo che viviamo, per renderci conto che abbiamo dei valori storici che identificano questa città ed esaltano l’identità I libri sono dunque lo strumento attraverso cui leggere noi stessi. E’ dunque l’idea di costruire assieme una comunità”. Per consultare il programma cliccare qui https://indd.adobe.com/view/6235a471-1f86-4826-92dc-58fe6a575243?fbclid=IwAR1JIUXHsFCEYztBnB1NiEyxDi1Io058c8n5eVZVcSML5TdcCV9N3yP01Y0 o seguire i social https://www.facebook.com/liberiaragusa