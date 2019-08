Matrimonio in piscina: Antonio e Maria festeggiano insieme ai vigili del fuoco siciliani. FOTO - Ragusa Oggi

Matrimonio in piscina: Antonio e Maria festeggiano insieme ai vigili del fuoco siciliani. FOTO

Una piscina, un ottimo catering, una location da sogno e poi loro, i protagonisti: i vigili del fuoco. E non poteva esserci, a questo punto, matrimonio più riuscito. Antonio Occhipinti e Maria Petrolo, hanno organizzato un party unico. Sabato 17 agosto, nella splendida location di Villa Gisana, 150 vigili del fuoco provenienti da tutta la Sicilia hanno festeggiato il loro istruttore e collega.

Ma facciamo un passo indietro.

Antonio Occhipinti, 48 anni, ex scapolo d’oro e funzionario dei vigili del fuoco che si occupa di formazione e sport del Corpo Nazionale, si è spostato sabato 10 agosto a Ragusa Ibla: un matrimonio tradizionale, elegante, con familiari e autorità, con tanto di picchetto ufficiale. Il ricevimento è stato effettuato al lido Otello di Santa Maria del Focallo. Ma sabato 17 agosto la coppia ha deciso di dare una seconda festa, più informale, un party a tema a Villa Gisana a cui avrebbero partecipato tutti i colleghi di Antonio. La professione di Maria, che è una wedding planner, è stata essenziale nella realizzazione del particolarissimo tema: “la fiamma rossa dei vigili del fuoco e i giallo dei profumi di sicilia”.

E in effetti, gli invitati sono arrivati da tutte le nove province siciliane vestiti di giallo e rosso: “E’ stato bellissimo vedere arrivare gli invitati, alcuni con i capelli colorati: hanno colto in pieno lo spirito della festa”, ci spiega Antonio. E in effetti, i vigili del fuoco hanno saputo cogliere l’occasione per mostrare tutto il loro spirito goliardico: tanto seri e professionali nel loro difficile lavoro, tanto spontanei e divertenti nelle occasioni di gioia.

Tutto è stato curato nei minimi dettagli: gli ospiti sono stati accolti in villa, sono state rinnovate le promesse, tutti hanno potuto gustare le specialità della tradizionale siciliana, grazie al catering del ristorante “Viri cu c’è” e, alla fine, grande festa in piscina.

Una festa unica.