Materiale esplodente lungo la Ragusa-Catania: chiusura domenica 1 marzo

Mattinata di massima allerta lungo la Strada Statale 514 Ragusa-Catania. Domenica 1 marzo, a partire dalle ore 7:00, il tratto compreso tra il km 0+000 e il km 11+900 sarà completamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di bonifica e brillamento di materiale esplodente rinvenuto al km 1+400.

A occuparsi dell’intervento sarà il IV Reggimento Genio Guastatori, reparto specializzato dell’Esercito con sede a Palermo, chiamato a mettere in sicurezza l’area dopo il ritrovamento dell’ordigno.

Brillamento in sicurezza, riunione in Prefettura

La pianificazione delle operazioni è stata definita nel corso di una riunione di coordinamento svoltasi presso la Prefettura di Ragusa, alla presenza di tutti gli enti coinvolti. La scelta di intervenire nella giornata di domenica è stata condivisa per ridurre al minimo i disagi alla popolazione e contenere l’impatto sul traffico ordinario.

Per garantire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di massima sicurezza sarà istituita una zona di rispetto con un raggio di 200 metri dall’area del ritrovamento. Durante le attività, nessun veicolo potrà transitare lungo il tratto interessato.

Ordinanza ANAS e percorsi alternativi

ANAS ha adottato un’apposita ordinanza di chiusura della SS 514 dalle ore 7:00 alle ore 12:00. In accordo con la Polizia Stradale, sono stati predisposti due percorsi alternativi per garantire la viabilità: la Strada Provinciale 7 e la Strada Statale 115. Le deviazioni saranno opportunamente segnalate sul posto.

Le autorità invitano gli automobilisti a programmare per tempo gli spostamenti e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea che sarà installata lungo le arterie interessate.

