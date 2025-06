Matematica con filosofia e Latino d’autore: Maturità 2025 parla il linguaggio dei classici

È iniziata questa mattina, 19 giugno, la seconda prova scritta dell’Esame di Stato 2025, appuntamento temuto e decisivo per oltre 524.000 maturandi in tutta Italia. Dopo il tema di italiano, oggi è toccato alle discipline caratterizzanti di ciascun indirizzo. E a giudicare dalle prime indiscrezioni, la maturità ha parlato la lingua dei classici e della filosofia, sorprendendo per intensità e profondità dei testi proposti.

Classico: protagonista Cicerone, un’ode all’amicizia

Al Liceo Classico è uscito un brano tratto da “Laelius de amicitia” di Cicerone, uno dei testi più alti della letteratura latina, in cui il filosofo romano esplora il valore dell’amicizia come fondamento della vita morale e civile. Un testo denso, elegante e impegnativo, che ha sfidato le capacità di comprensione, traduzione e interpretazione dei candidati, chiamati non solo a rendere in italiano il latino ciceroniano, ma anche a riflettere sul suo messaggio senza tempo.

Scientifico: la matematica ispirata da Cartesio e Platone

Al Liceo Scientifico, la seconda prova si è aperta con due problemi dalle premesse inusuali e suggestive. Il primo problema è introdotto da una citazione di Cartesio: “La ragione non è nulla senza l’immaginazione”. Il secondo, da una frase attribuita a Platone: “La bellezza è mescolare, in giuste proporzioni, il finito e l’infinito”. Una matematica che non si limita ai numeri, ma intreccia pensiero astratto e cultura umanistica. Tra i quesiti, anche una citazione di Cicerone tratta dal “De divinatione”, ulteriore incursione della classicità in una prova solitamente dominata da logica e algebra.

Dagli altri indirizzi: prove calibrate su competenze specifiche

Al Linguistico si affrontava una prova in Lingua e Cultura Straniera 1, mentre all’Istituto Tecnico Economico la sfida era con l’Economia Aziendale. Ogni prova, come da tradizione, varia in durata (dalle 6 alle 8 ore) e peso: 20 punti su 100 nel calcolo del voto finale. Per gli studenti, l’ultima sfida è sulla terza tappa: il colloquio orale, che inizierà nei prossimi giorni.

