Massimo Romano nuovo assistant coach della Passalacqua Ragusa

Massimo Romano è il nuovo assistant coach della Passalacqua Ragusa. L’attuale assistente di coach Lino Lardo in nazionale continuerà dunque a collaborare con il tecnico ligure anche sulla panchina biancoverde. Per Romano si tratta di un ritorno nel capoluogo ibleo, dal momento che era già stato capo allenatore della Passalacqua nella stagione 2010-2011, quando Ragusa militava in Serie A2.

Nella carriera del tecnico nativo di Napoli, una stagione da capo allenatore sulla panchina della Reyer Venezia nel campionato 2021-2022 con la partecipazione all’Eurolega, diversi campionati da capo allenatore in Serie A2 e da vice allenatore in Serie A1, oltre che una lunga carriera nelle varie categorie nazionali, fino ad arrivare alla nazionale maggiore, prima come assistente di Capobianco e poi, appunto, di Lino Lardo. “Ho accolto subito con grande entusiasmo la possibilità di venire a Ragusa, sin dalla prima chiamata di Lino, che aveva questa idea – racconta Romano – quindi non posso che ringraziare sia lui che ovviamente la società di Ragusa per avermi dato questa possibilità.

Con Lino abbiamo un ottimo rapporto in nazionale e per quanto riguarda Ragusa, essendoci già stato, ho davvero dei bellissimi ricordi, anche se ovviamente è passato molto tempo e come società è cambiata tantissimo rispetto ad allora, migliorandosi. E’ un’avventura importante, stiamo costruendo una buona squadra e non vediamo già l’ora di metterci a lavoro”. Con gli annunci di Lardo e Romano, la società biancoverde è pronta per annunciare i vari movimenti di mercato.