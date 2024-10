Mario Incudine nuovo direttore artistico del Teatro Vittoria Colonna

Mario Incudine è il nuovo direttore artistico del Teatro Vittoria Colonna di Vittoria. Mario Incudine è un cantante, attore teatrale e polistrumentista. La sua fama è legata soprattutto alla musica popolare siciliana. Originario di Enna, da tempo collabora con teatri e associazioni della provincia di Ragusa. Ora, la nomina a direttore artistico del Teatro di Vittoria.

A congratularsi con lui, il presidente della ConfCommercio di Vittoria, Giuseppe Lenzo, che ha elogiato il suo talento e la capacità di valorizzare la cultura siciliana. Lenzo ha espresso fiducia che la guida di Incudine trasformerà il teatro in un punto di riferimento culturale non solo per la città, ma anche per la provincia e l’intera regione.

Le perplessità di Fratelli d’Italia

D’altro canto, i consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia, Alfredo Vinciguerra, Monia Cannata, Pippo Scuderi e Valeria Zorzi, hanno espresso alcune perplessità sulla mancata valorizzazione dei talenti locali. Pur riconoscendo la legittimità della scelta di Mario Incudine, hanno sottolineato che Vittoria vanta artisti e registi di rilievo internazionale che avrebbero potuto ricoprire il ruolo di direttore artistico. I consiglieri auspicano che Incudine, nel suo nuovo incarico, sappia coinvolgere le eccellenze cittadine e promuovere una stagione teatrale che attragga nuovamente i vittoriesi, stimolando così il rilancio culturale della città.

