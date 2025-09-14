Marina di Ragusa, lo yacht “Angeliko” sottocosta: è del magnate greco Evangelos Elias Angelakos

Ha destato grande curiosità oggi pomeriggio la presenza, ben visibile anche dalla riva, dello yacht Angeliko sottocosta a Marina di Ragusa. L’elegante imbarcazione, dalle linee moderne e dalle dimensioni imponenti, ha subito attirato gli sguardi di residenti e turisti lungo il litorale.

Secondo quanto riportato dal portale specializzato SuperYachtFan, lo yacht appartiene a Evangelos Elias Angelakos, imprenditore greco della navigazione e noto filantropo. Angelakos è considerato una figura di spicco nel settore dello shipping internazionale e, oltre alla sua attività imprenditoriale, è conosciuto per iniziative benefiche e progetti a sostegno della cultura e della ricerca.

La sosta dell’Angeliko al largo di Marina di Ragusa – quasi sottocosta – conferma l’appeal della riviera iblea per la nautica d’altura e per i grandi yacht privati che scelgono queste acque per un ormeggio suggestivo e sicuro.

L’arrivo dell’imbarcazione ha inevitabilmente richiamato curiosi e appassionati di nautica, trasformando il pomeriggio in un piccolo evento per chi si trovava a passeggiare sul lungomare.

