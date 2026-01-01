Marina di Ragusa, il mare come augurio: anche nel 2026 il tradizionale tuffo di Capodanno e tanta solidarietà con Unicef. FOTO E VIDEO

Un tuffo nel mare d’inverno per salutare l’anno nuovo, sfidando il freddo e affidando alle onde un augurio di fortuna, salute e speranza. Anche stamattina, a Marina di Ragusa, si è rinnovato il tradizionale e benaugurante Tuffo di Capodanno, appuntamento ormai immancabile per la comunità iblea, promosso dalla Pro Loco Mazzarelli, che apre il 2026 nel segno della condivisione e della solidarietà.

Sotto un cielo terso e davanti al mare calmo del Mediterraneo, decine di partecipanti si sono ritrovati in piazza Dogana, fin dalle prime ore della mattinata, animando il lungomare con sorrisi, applausi e un’atmosfera di festa. Alle 11.30, puntuale, l’ingresso in acqua: un momento simbolico, vissuto tra entusiasmo e adrenalina, che ogni anno richiama residenti, curiosi e appassionati, trasformando il primo giorno dell’anno in una celebrazione collettiva.

Un gesto di tradizione e di comunità

Il tuffo in mare a Capodanno non è solo una sfida al freddo, ma un rito che a Marina di Ragusa assume un valore profondo. È il segno di una comunità che si riconosce nei suoi luoghi, nel mare come orizzonte quotidiano e come simbolo di rinascita. Un gesto semplice, ma carico di significato, che unisce generazioni diverse e rinnova un senso di appartenenza che va oltre il singolo evento.

Anche quest’anno, però, la manifestazione ha saputo andare oltre l’aspetto folkloristico, legando la festa a un importante messaggio solidale.

Il tuffo che sostiene l’infanzia

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco Mazzarelli, è stata infatti dedicata al Programma UNICEF di contrasto alla Malnutrizione Infantile, a sostegno del Comitato Provinciale UNICEF di Ragusa. Un modo concreto per coniugare un momento di allegria e buon auspicio con un impegno di valore universale.

Come ha sottolineato il presidente della Pro Loco Mazzarelli, Tonino Gulino, il Tuffo di Capodanno vuole essere non solo una tradizione da preservare, ma anche un’occasione per sensibilizzare e sostenere cause di grande importanza umanitaria.

Parole di apprezzamento sono arrivate dalla presidente provinciale UNICEF Ragusa, Elisa Mandarà, che ha evidenziato il valore della collaborazione:

«Sono molto grata alla Pro Loco Mazzarelli e in particolare al suo presidente Tonino Gulino per avere voluto coniugare un evento festoso e benaugurale a un Programma UNICEF di vitale importanza per milioni di bambini. La lotta alla malnutrizione infantile, in tutte le sue forme, è una priorità dell’azione globale dell’UNICEF».

Un impegno che si articola su tre fronti fondamentali: la prevenzione della malnutrizione cronica e di ogni sua forma, la salute e la nutrizione nell’adolescenza, e le cure per i bambini affetti da malnutrizione acuta grave.

Un brindisi al nuovo anno e alla solidarietà

Dopo il bagno in mare, spazio al brindisi augurale, tra applausi e strette di mano, con il calore della comunità a compensare la temperatura dell’acqua. Un momento semplice ma intenso, che ha suggellato l’inizio del 2026 nel segno della speranza.

L’evento di stamattina ha anche rappresentato la chiusura della Campagna di Natale del Comitato Provinciale UNICEF di Ragusa, che ha fatto registrare un bilancio estremamente positivo. Scuole, privati cittadini, sostenitori e volontari hanno contribuito a una raccolta fondi significativa, grazie a una rete solidale diffusa in tutta la provincia.

«Esprimo profonda gratitudine a tutti gli attori coinvolti e ai volontari iblei – ha concluso Mandarà – che ci hanno consentito di essere vicini, anche questo Natale, a milioni di bambine e bambini nel mondo».

Così, tra il mare d’inverno e un gesto carico di simboli, Marina di Ragusa ha salutato il nuovo anno. Un tuffo che, anche nel 2026, non è stato solo acqua e coraggio, ma un augurio condiviso di umanità, pace e futuro.

