Marina di Modica si accende con i The Kolors: il 9 agosto concerto-evento all’Auditorium Mediterraneo

L’estate 2025 entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi della stagione: il 9 agosto, a Marina di Modica, sbarcano i The Kolors, pronti a incendiare il palco dell’Auditorium Mediterraneo con una serata che si preannuncia memorabile. L’appuntamento è per le 21.45, quando Stash, Alex e Dario daranno il via a un live esplosivo che trasformerà la cittadina della Contea nell’epicentro del divertimento.

Dopo i successi sanremesi, i sold out nelle principali città europee e una lunga serie di hit da classifica, la band italiana più internazionale del momento arriva in Sicilia con il tour “Summer 2025”, portando in scena uno show ad alto tasso emotivo, tra luci, effetti scenici e una scaletta tutta da cantare. Dai tormentoni come “Italodisco”, “Un ragazzo una ragazza” e “Karma”, fino al più recente successo sanremese “Tu con chi fai l’amore” e all’attuale hit estiva “Pronto come va”, sarà un viaggio musicale che abbraccerà fan di ogni età.

“Spegni il telefono, accendi le emozioni” potrebbe essere il mantra della serata, per vivere in pieno la magia del live sotto le stelle, con il sound fresco e riconoscibile dei The Kolors, che mescola pop, funk ed elettronica, conquistando pubblico e critica fin dal debutto nel 2015.

«La presenza dei The Kolors è un segno della qualità e dell’ambizione della nostra stagione estiva – dichiarano Maria Monisteri e Tonino Cannata, presidente e sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi –. Portare eventi di questo calibro significa rendere la cultura pop un’occasione di socialità, crescita e attrattiva per il nostro territorio».

Il concerto è prodotto da Friends & Partners e Color Sound, con la collaborazione della Fondazione Teatro Garibaldi e il patrocinio del Comune di Modica, Regione Sicilia, Ars, Libero Consorzio di Ragusa, oltre al sostegno di numerosi partner privati.

Biglietti disponibili su www.ciaotickets.com e www.ticketone.it. Info e aggiornamenti sui canali social della Fondazione Teatro Garibaldi e su www.fondazioneteatrogaribaldi.it.

