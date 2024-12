Marina di Modica sarà tra le 4 tappe “gold” del campionato nazionale di beach volley 2025

La Federazione Italiana Pallavolo ha ufficializzato una notizia di straordinaria importanza per lo sport e per la Sicilia: nel 2025, Marina di Modica sarà una delle quattro prestigiose tappe “gold” della 32esima edizione del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley. Un traguardo eccezionale che premia il lavoro sinergico delle istituzioni e il successo organizzativo della precedente edizione. Ad annunciarlo, l’on. Ignazio Abbate.

La centralità di Modica nell’estate 2025

Marina di Modica ospiterà la tappa centrale del Campionato, dall’1 al 3 agosto 2025. Questo evento, che assegna il maggior numero di punti e offre il montepremi più alto, attirerà le migliori coppie italiane di beach volley e sarà accompagnato da una serie di eventi collaterali. Si preannuncia come uno degli appuntamenti sportivi più rilevanti dell’anno per la provincia di Ragusa e il più importante evento estivo in Sicilia.

Impatto sul territorio

Oltre al prestigio sportivo, l’evento avrà un forte impatto economico e turistico, attirando atleti, staff e appassionati da tutta Italia. Marina di Modica si conferma così un punto di riferimento per il beach volley nazionale, con ricadute significative per tutta la provincia di Ragusa e per l’economia locale.

L’estate 2025 si annuncia dunque come un momento di grande rilievo per lo sport e per la promozione del territorio siciliano.

