Marina di Modica capitale del beach volley: arriva la tappa Gold del Campionato Italiano

La sabbia rovente di Marina di Modica è pronta ad accogliere il meglio del beach volley nazionale. Da venerdì 1 a domenica 3 agosto, il litorale ibleo si trasformerà nell’epicentro dello spettacolo sportivo italiano con la terza tappa Gold Fonzies del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley, sia maschile che femminile.

Una macchina organizzativa imponente, rodata da anni di esperienza, ha lavorato senza sosta per allestire un’arena che non sarà solo campo di gioco, ma anche punto d’incontro tra sport, turismo e passione. Le qualificazioni di venerdì vedranno sfidarsi tante giovani promesse, con numerosi atleti siciliani pronti a lottare per entrare nel tabellone principale. Poi sabato e domenica sarà show puro con le migliori 16 coppie italiane in campo.

L’attesa è finita: torna il grande volley

L’evento – promosso da I Soci, con il sostegno della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e del Comune di Modica – riporta in riva al mare nomi illustri del circuito azzurro, dopo il successo dello scorso anno firmato da Daniele Lupo-Ivan Zaytsev e Alice Gradini-Federica Frasca.

Formula, spettacolo e adrenalina

Il format del Campionato segue la formula internazionale “Pool Play FIVB”, con 16 coppie nel main draw e 24 nel tabellone qualifiche. Solo le migliori 6 entreranno nel tabellone principale, dove si giocherà per un posto nei quartI di finale, fino al gran finale di domenica.

Un’estate sotto rete

Dopo le tappe di Caorle, Catania, Ravenna e Montesilvano, con trionfi per They/Breidenbach, Ranghieri/Alfieri, Lupo/Borraccino e altri big, Marina di Modica è la quinta fermata di una stagione rovente. Poi sarà la volta di Cordenons, Vasto, Termoli e infine le finali a Bellaria Igea Marina (5-7 settembre).

