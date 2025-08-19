Marina Cous Cous 2025: tre giorni di festa, sapori e culture mediterranee a Marina di Ragusa

Un profumo di spezie e di mare ha inaugurato ieri sera la prima edizione del Marina Cous Cous – Sagra del Couscous Mediterraneo, trasformando il lungomare Andrea Doria e la Rotonda di Marina di Ragusa in un vero e proprio crocevia di culture. L’evento, che si svolgerà fino al 20 agosto, promette di animare le serate di residenti e turisti con un ricco programma di degustazioni, musica e spettacoli dal vivo.

Un simbolo di incontro tra culture

Alla cerimonia di apertura, il sindaco Peppe Cassì e l’assessore Andrea Distefano hanno sottolineato come il cous cous non sia solo un piatto, ma un simbolo di condivisione e integrazione tra popoli. Gli stand gastronomici, affidati all’associazione interculturale Uniti senza frontiere, hanno rafforzato il messaggio di accoglienza, mentre il cibo in esubero viene devoluto all’associazione Mecca Melchita, con un forte valore di solidarietà.

Cooking show e laboratori per tutti

La serata inaugurale ha visto protagonisti i cooking show: lo chef Luigi Geraci ha presentato il cous cous freddo “Il profumo del mare”, seguito da Fethia Bouhajeb con il “Couscous del Re Salomone”, ricetta vegetariana tra le più antiche del Mediterraneo. La food art director Barbara Conti ha guidato il pubblico nella scoperta di storie e curiosità legate a questo piatto simbolo.

La serata si è chiusa in musica con la Good Time Band, che ha fatto ballare il pubblico con i successi musicali degli anni ’70, ’80 e ’90.

Programma del 19 agosto: laboratori e masterclass

Oggi, martedì 19 agosto, il programma prevede:

18:30 – Laboratorio per bambini con Fethia Bouhajeb, per scoprire il cous cous attraverso i cinque sensi.

19:30 – Masterclass della chef Salvina Scottino con “Arancini di cous cous”.

20:30 – Food blogger Luisa Marabita presenta la “Caponata siciliana”.

21:00 – Fethia Bouhajeb con il “Couscous dei Nobili”, piatto a base di pesce.

Chiusura serata con musica folk siciliana de I Beddi.

Gran finale con folklore tunisino e musica nordafricana

Mercoledì 20 agosto, ultimo giorno della manifestazione, sarà dedicato al folklore tunisino e al concerto del Ramzi Harrabi Ensemble, tra i ritmi e i suoni tradizionali del Nord Africa.

L’evento, promosso dall’associazione Sicilia Event con la direzione artistica di Marco Guastella, il patrocinio del Comune di Ragusa e la collaborazione della Pro Loco Mazzarelli e Liolà, è sostenuto da aziende locali come Fidagel, Despar Sicilia, Sicibia e 350 Grammi Showroom.

Il cous cous come simbolo di Mediterraneo

Tre giorni di festa, sapori e cultura che fanno del cous cous il piatto simbolo di un Mediterraneo che si incontra e si riconosce nelle sue differenze, tra tradizione, innovazione e condivisione.

