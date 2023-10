Marianna Buscema è la nuova presidente provinciale di Italia Viva

Una nuova geografia attende Italia Viva in provincia di Ragusa. Intanto si è partiti da ieri con la votazione, a conclusione del congresso territoriale di Ragusa nel seggio di via Milano a Vittoria, del presidente nella persona di Marianna Buscema, sciclitana con ampia esperienza politica, che fino ad oggi ha retto assieme a Salvo Liuzzo, comisano, il coordinamento del partito.

La votazione, sia fisica che on-line, da parte degli iscritti.

“Ringrazio tutti i tesserati di Italia Viva per la grande fiducia che mi stanno ulteriormente concedendo dopo avere già ricoperto il ruolo di coordinatrice provinciale unitamente a Salvo Liuzzo che sono certo di ritrovare al mio fianco – commenta Marianna Buscema – posso assicurare tutti coloro che si sono espressi a mio favore, ma anche chi non l’ha fatto, che mi impegnerò per fare crescere ulteriormente il nostro partito e, soprattutto, per cercare di avvicinare alla politica tutti coloro che, in qualche modo, dalla stessa, per varie vicissitudini, si sono allontanati. Abbiamo bisogno di persone e progetti credibili, ma, soprattutto, abbiamo bisogno di proposte realizzabili e di atti concreti che ci permettano di guardare oltre considerato il delicato momento storico che stiamo vivendo. Noi, come Italia Viva in provincia di Ragusa, siamo pronti a svolgere sino in fondo il nostro ruolo e a portare il nostro contributo di idee per lo sviluppo economico sostenibile del territorio così come ambito da più parti”.

La neo presidente Buscema è attesa ad un lavoro che investe l’intera provincia.

Il precedente regolamento prevedeva due figure in coordinamento, una maschile ed una femminile. Da qui la reggenza di Salvo Liuzzo e di Marianna Buscema. Il nuovo regolamento è stato modificato con l’affidamento del partito ad un presidente. Questa la spiegazione tecnica delle elezioni che hanno portato all’elezione di Marianna Buscema. Atteso ora un coordinamento al cui interno saranno chiamati i consiglieri comunali già dichiarati di Italia Viva, come ad esempio Salvo Liuzzo di Comiso e Sara Siggia di Vittoria. Nelle prossime settimane si andranno a comporre i gruppi con i nuovi referenti in quelle città in cui Italia Viva è presente e si cercherà un nuovo radicamento anche in quelle realtà in cui ancora il partito non è strutturato. Già prossimi alcuni nuovi ingressi.