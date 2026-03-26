Margherita Rizza lascia la guida dell’Orchestra Sinfonica Siciliana

A due anni dalla sua nomina a commissario dell’Orchestra Sinfonica siciliana, la dottoressa Margherita Rizza,l di origini sciclitane, chiude un’esperienza iniziata il 16 maggio del 2024. Si lascia alle spalle un lavoro intenso che ha visto la riorganizzazione dell’ente e del suo personale. E’ stato durante il suo mandato che si è proceduto alla stabilizzazione dello storico personale precario e ad avviare nuove procedure concorsuali, insieme al rafforzamento dell’organico orchestrale. Affrontato ed avviato anche un processo di aggiornamento dei modelli amministrativi che è destinato a proseguire nei prossimi mesi. Per la Fondazione è stato un momento di continuità nel rispetto della programmazione, della qualità dell’orchestra e del consolidamento del pubblico. “Concludo questo incarico con un sentimento di gratitudine ed entusiasmo. Quasi due anni alla guida della Fondazione hanno rappresentato un percorso intenso, che ha consentito di avviare e portare a compimento passaggi importanti, a partire dalla stabilizzazione di tanti lavoratori storici e dal rafforzamento dell’organico, fino all’avvio di processi di innovazione amministrativa che richiederanno ora continuità e determinazione per essere pienamente sviluppati – ha commentato Margherita Rizza che è stata destinata, nei giorni scorsi, a dirigere il dipartimento regionale del turismo, dello sport e delle spettacolo – ho avuto modo di seguire da vicino la crescita dell’Orchestra, il consolidamento della qualità artistica e il consolidarsi del rapporto con il pubblico, che ha dimostrato nel tempo una vicinanza costante e partecipe. È un patrimonio prezioso che merita di essere custodito e valorizzato. Il percorso intrapreso in questi anni, che è stato possibile grazie al sostegno istituzionale del Presidente Renato Schifani e dell’assessore al Turismo Elvira Amata, è tracciato e va proseguito, con lo sguardo rivolto al futuro e alla capacità della Fondazione di continuare a essere un punto di riferimento culturale per la città e per la Regione. Rivolgo il mio ringraziamento a tutti coloro che hanno condiviso questo cammino, tutti i professori e le professoresse d’orchestra, gli artisti ospiti, il personale amministrativo, i collaboratori e le istituzioni e formulo i migliori auguri a chi proseguirà questo lavoro. Sono certa che, anche nel mio ruolo di dirigente dell’Assessorato al Turismo, le nostre strade avranno modo di incrociarsi ancora, nel comune impegno per la crescita del sistema culturale siciliano”. Alla dottoressa Margherita Rizza la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana ha rivolto parole di ringraziamento per il lavoro svolto nei due anni di incarico commissariale.

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