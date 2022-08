Mare sicuro: recuperati i resti di un delfino sulla spiaggia e scongiurato un possibile annegamento a Marina

La protezione civile di Ragusa, attraverso i mezzi e il servizio dei bagnini, continua a presidiare i litorali per permettere un soggiorno sicuro.



La mattina di Ferragosto, il presidio di Marina, ha provveduto a recuperare i resti di un delfino sulla spiaggia e grazie all’attività di prevenzione è stato scongiurato un possibile annegamento a Marina di Ragusa.



Fra i mezzi in dotazione alla protezione civile anche le moto d’acqua, acquistate dal comune tre anni fa, che si sono rivelate ottime per permettere interventi tempestivi in caso di annegamento.