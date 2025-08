Marcus Brown torna a casa: la guardia texana di nuovo con la Virtus Ragusa

Una firma, un ritorno, una promessa: vincere ancora. La Virtus Ragusa accende la miccia del mercato e annuncia il primo, attesissimo colpo per la stagione 2025/26: Marcus Brown è di nuovo un giocatore rossoblù.

La notizia ha il sapore dell’entusiasmo e dell’ambizione. Brown, guardia/ala classe ’98 originaria di Fort Hood, Texas, è stato tra i grandi protagonisti della storica promozione in Serie B Nazionale nel 2023/24. Impossibile dimenticare quella notte magica contro Loreto Pesaro, quando piazzò 20 punti nella decisiva gara-3, portando Ragusa sul tetto del girone e nel cuore di tutta la tifoseria.

Dopo l’esperienza nella massima serie islandese con i Thor Thorlakshofn, Brown ha scelto di tornare lì dove si è sentito a casa. “Sono felice ed emozionato – ha dichiarato –. Ringrazio la società e Sabrina Sabbatini per la fiducia. Non vedo l’ora di rimettere piede in campo e dare tutto per questi colori. L’obiettivo? Sempre lo stesso: vincere”.

Alto 1.94, giocatore completo e dalla mentalità vincente, Marcus Brown è un realizzatore puro con numeri da top player: 19.1 punti di media in 37 presenze nella sua prima stagione virtussina, dopo essersi formato nella NCAA con la New Mexico Highlands University (14.1 punti e 40,2% da tre).

La Virtus, che vuole confermarsi tra le protagoniste della prossima stagione, riparte così da una certezza: un uomo spogliatoio, un trascinatore, un’icona per i tifosi.

