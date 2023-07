Marco Spagnol è il nuovo schiacciatore della Volley Modica

Marco Spagnol, un giovane schiacciatore di 23 anni proveniente dalla Monge – Gerbaudo Savigliano, si è unito all’Avimecc Volley Modica per la stagione 2023/2024 del campionato di serie A3. Dopo aver giocato anche con la Geetit Bologna in serie A3 e con la Pallavolo Bologna e la 4Torri Ferrara in serie B, questa è la sua prima esperienza lontano da casa, a Modica.

Spagnol è entusiasta di questa nuova avventura e nonostante la distanza dai suoi affetti, si sente incoraggiato dalle buone parole che ha sentito sulla società, sull’ambiente in palestra e sulla città. Modica è l’unica squadra siciliana in serie A3, il che non mette pressione a Spagnol, ma gli dà una motivazione extra. Lui metterà tutto se stesso nel dar il massimo e ripagare la fiducia che la società ha riposto in lui. Nonostante il girone Blu del campionato si sia ulteriormente alzato di livello con molte squadre ben attrezzate, Spagnol crede che, con il lavoro in palestra e la creazione di un forte spirito di squadra, potranno ottenere grandi soddisfazioni.

La Lega Volley ha annunciato il calendario della serie A3 per la stagione 2023/2024, con il primo incontro dell’Avimecc Volley Modica che si terrà il 15 ottobre al “PalaRizza” contro la Rinascita Lagonegro, come nella scorsa stagione. La prima trasferta sarà contro la Shedirpharma Sorrento, una delle squadre favorite per la vittoria finale. Altre partite importanti per la squadra biancoazzurra includono l’incontro con la Leo Shoes Casarano all’ottava giornata e la sfida contro la Smartsystem Fano prima del turno di riposo alla decima giornata. Il girone di andata si concluderà il 26 dicembre con una partita molto attesa contro la Pallavolo Macerata.

Il presidente dell’Avimecc Volley Modica, Ezio Aprile, ritiene che il girone Blu di serie A3 di quest’anno sia equilibrato e di livello superiore rispetto alla stagione precedente. Non ci saranno neopromosse dalla serie B nel girone meridionale, e le prime partite contro Lagonegro e Sorrento daranno subito un’indicazione del valore della squadra. Aprile si aspetta una grande affluenza di pubblico al “PalaRizza”, specialmente per la partita contro l’Omifer Palmi dell’ex allenatore Giancarlo D’Amico, che è una sorta di derby per la squadra di Modica. Aprile considera Palmi, Sorrento, Fano e Macerata come squadre favorite per la promozione in serie A2, ma prevede che nessuna partita sarà facile in questa stagione, poiché tutte le squadre hanno costruito formazioni competitive.

Con le conferme dei giocatori della scorsa stagione e gli inserimenti come Marco Spagnol, uno dei migliori opposti della serie A3 nonostante la sua giovane età, il presidente dell’Avimecc Volley Modica si sente sicuro di poter fare una buona stagione. Si aspetta un “PalaRizza” sempre pieno di tifosi che faranno la differenza nelle partite casalinghe.