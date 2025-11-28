Maratona di Ragusa e non solo: tutte le gare che accenderanno il 2026

Ragusa si prepara a vivere un 2026 all’insegna della grande atletica. A inaugurare la stagione, il 18 gennaio, sarà la Mangia’s Maratona di Ragusa, evento che aprirà ufficialmente il calendario nazionale delle maratone e che, grazie all’abbinamento con la storica Straragusa, darà il via anche alla stagione delle mezze maratone italiane.

Ma quello della maratona è solo il primo capitolo di un anno eccezionalmente intenso per l’Asd Atletica No al Doping, sodalizio che anche nel 2026 farà da filo conduttore agli eventi podistici della provincia.

La primavera sportiva prosegue il 12 aprile con la tappa ragusana del Vivicittà, una delle classiche più amate della kermesse nazionale organizzata dall’Uisp. Subito dopo, il 10 maggio, spazio alla Liberty Run di Vittoria, altra competizione di forte richiamo sulla distanza dei 10 chilometri.

L’estate, come da tradizione, sarà il cuore pulsante dell’attività. Il 5 luglio andrà in scena la Baroque Race, un percorso iconico tra Ragusa, Modica e Scicli lungo 24 chilometri, immerso tra arte e paesaggi mozzafiato. Il 2 agosto toccherà invece alla suggestiva e unica al mondo Filippide di Chiaramonte Gulfi, la maratona “alla greca” che ripropone fedelmente atmosfera e riti dell’antichità.

Neanche il tempo di fermarsi e il 18 agosto si correrà il Randello Cross, ultima prova di un quadrimestre incandescente: cinque eventi in quattro mesi, una densità organizzativa che testimonia la passione e la professionalità dello staff guidato da Guglielmo Causarano.

Un calendario reso possibile dal sostegno delle istituzioni locali: il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, l’assessore allo Sport Simone Di Grandi, le autorità di Vittoria, il Comitato Territoriale Uisp e numerosi sponsor e associazioni del territorio. Una sinergia fondamentale in vista del 2027, quando Ragusa diventerà Città Europea dello Sport: un traguardo che vedrà l’Atletica No al Doping protagonista assoluta dell’offerta sportiva cittadina.

Il 2026 è alle porte e Ragusa è pronta a correre più veloce che mai.

