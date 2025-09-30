Maratona di Ragusa 2026: il 18 gennaio la 21ª edizione tra sport, emozioni e Barocco siciliano

La Maratona di Ragusa 2026 è pronta a tagliare un traguardo storico: la sua 21ª edizione, in programma domenica 18 gennaio, sarà la prima grande maratona della stagione in Italia. Un evento che non è solo sport, ma anche cultura, turismo e passione, capace ogni anno di attrarre atleti da tutta la Penisola e dall’estero, incantati dalle bellezze della capitale del Barocco siciliano.

Quest’anno la manifestazione corre a fianco del gruppo Mangia’s Resort e Clubs in Sicilia e Sardegna, consolidando ancora di più la sua vocazione internazionale. L’evento è organizzato dall’ASD Atletica No al Doping, con il patrocinio del Comune di Ragusa, guidato dal sindaco Peppe Cassì e dall’instancabile assessore allo sport Simone Di Grandi.

Le gare in programma

Il cuore della manifestazione restano i 42,195 km della maratona, con partenza alle ore 8:00 da Via F. Rossitto, davanti al Liceo Scientifico E. Fermi. Accanto alla prova regina, anche la Straragusa, mezza maratona molto partecipata, con start alle 9:45, e la Walking K21 che partirà alle 9:00.

Confermata anche la Family Run, corsa/camminata non competitiva di 3,2 km con partenza da Piazza San Giovanni, pensata per famiglie, bambini e amatori.

Iscrizioni e quote agevolate

Le iscrizioni sono già aperte sul sito ufficiale www.maratonadiragusa.com

