Mansarda in fiamme a Vittoria: paura a pochi passi da una scuola

Fiamme in una mansarda. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 13 in una casa in via Alessandro Manzoni, all’angolo con via Magenta, situata in una zona densamente abitata, non distante dall’Istituto tecnico Fermi.

L’incendio è partito da una mansarda dove erano ammassate molti mobili e masserizie, che sono andati interamente distrutti. I vigili del Fuoco del distaccamento di Vittoria hanno operato per ben due ore per avere ragione delle fiamme. La zona è caratterizzata da numerosi edifici civili, alcuni su più piani, che sono stati realizzati, per la maggior parte, a partire dagli anni 70 -0, nel periodo della massima espansione del tessuto urbano. Sul posto, per le indagini, anche la Polizia.

Non si conoscono ancora le cause dell’incendio. Una delle ipotesi è che esso possa essersi generato a partire da una caldaia. I pompieri sono riusciti ad avere ragione delle fiamme, ma non sono potuti entrare subito nella casa per la perlustrazione e per verificare le cause dell’incendio a causa del forte calore presente nell’edificio e soprattutto nella zona dell’edificio che è andata distrutta.

Le fiamme e il fumo hanno destato allarme nella zona e a lungo si era temuto che le fiamme potessero propagarsi agli edifici vicini. Ma i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere la zona e a evitare danni maggiori.

