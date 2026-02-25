Mandato di arresto europeo, blitz della Polizia a Ragusa porta in carcere un 51enne

Era ricercato su mandato europeo ed è stato arrestato a Ragusa. Gli investigatori della Squadra Mobile di Ragusa hanno eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti di un 51enne di Ragusa, emesso dall’Autorità Giudiziaria maltese per reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di armi.

La Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza aveva segnalato la possibile presenza sul territorio ibleo del soggetto, consentendo alla Squadra Mobile di avviare mirate attività investigative.

Le indagini hanno permesso di rintracciare l’uomo a Ragusa, dopo un periodo trascorso a Malta durante il quale si sarebbe reso responsabile dei reati contestati.

Il 51enne è stato condotto presso gli uffici della Questura per le formalità di rito e successivamente trasferito presso la casa circondariale locale, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, dove dovrà scontare una pena di 9 anni di reclusione.

