Maltempo e trasporti in tilt: atterraggio da brividi a Comiso, cancellato il volo per Roma

Il maltempo che da ore sta flagellando la Sicilia sud-orientale continua a mettere a dura prova anche il settore dei trasporti, con aeroporti sotto pressione, voli cancellati e passeggeri in attesa di riprotezione. Tra paura, prudenza e professionalità, la giornata di ieri e la mattinata di oggi hanno restituito un quadro complesso ma emblematico di quanto le condizioni meteo estreme incidano sulla mobilità aerea.

Momenti di tensione ieri sera all’aeroporto di Comiso, dove il volo Aeroitalia proveniente da Roma Fiumicino è riuscito ad atterrare nonostante condizioni meteorologiche proibitive e allerta rossa in corso.

Il comandante, dopo diversi tentativi di avvicinamento, ha scelto di portare a termine l’atterraggio mantenendo sempre come priorità assoluta la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. Una manovra complessa, gestita con grande sangue freddo e professionalità, che ha meritato il plauso di chi era a bordo.

Un atterraggio “da manuale”, reso ancora più significativo dal contesto meteo estremamente critico, che ha dimostrato l’elevato livello di preparazione degli operatori del settore. Difficile la situazione questa mattina, sempre a Comiso. Il volo mattutino per Roma Fiumicino è stato annullato a causa del forte vento. Dopo circa un’ora di monitoraggio delle condizioni, la decisione – definita dagli stessi passeggeri come inevitabile – è stata presa per garantire la sicurezza del volo.

Sono in corso le procedure di riprotezione dei passeggeri, mentre resta alta l’attenzione sull’evoluzione delle condizioni atmosferiche. Sotto osservazione anche il prossimo volo schedulato per Milano Linate, che potrebbe subire variazioni.

Disagi anche a Catania: chiuso il terminal C

Il maltempo non ha risparmiato neppure l’aeroporto di Catania Fontanarossa, dove si sono registrati disagi per i passeggeri in partenza dal Terminal C, temporaneamente chiuso. I voli sono stati riprotetti al Terminal A, con inevitabili rallentamenti, code e disorientamento per l’utenza.

In un contesto di instabilità meteo marcata, con vento forte e condizioni in rapido mutamento, l’invito rivolto ai viaggiatori è uno solo: informarsi sempre prima di mettersi in viaggio, verificando lo stato del proprio volo e seguendo gli aggiornamenti ufficiali delle compagnie aeree e degli aeroporti.

