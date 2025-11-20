Maltempo e freddo artico in arrivo: il Sud Italia si prepara a neve in collina, temporali e venti forti

Il Sud Italia si prepara a un drastico cambio di scenario: dopo settimane di temperature miti e condizioni atmosferiche stabili, l’aria fredda artica che ha già investito il Nord scenderà rapidamente verso le regioni meridionali, portando temporali, vento forte e nevicate a quote medio-basse.

Una svolta decisa che segna l’arrivo dell’inverno anche sulle regioni del Mezzogiorno.

Secondo quanto spiegato dal meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, il contrasto tra l’aria fredda in discesa dal Nord Europa e la massa d’aria più mite presente sul Mediterraneo darà vita a una fase di maltempo particolarmente intensa.

Sabato: temporali, vento forte e neve in collina anche al Sud

La giornata di sabato sarà la più critica per il Mezzogiorno. Le precipitazioni interesseranno in modo esteso: Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.

I rovesci potranno assumere carattere temporalesco, con locali grandinate e raffiche di vento molto forti dai quadranti settentrionali.

Sul fronte neve, l’arrivo dell’aria fredda farà scendere la quota delle nevicate: Sicilia: neve dai 700–900 metri, ma localmente anche sui 500 m durante i rovesci più intensi. Calabria: neve dagli 800 metri, più in basso sull’altopiano silano. Basilicata e Campania interna: fiocchi dai 600–900 metri

Si tratta di valori decisamente invernali per la seconda metà di novembre.

Venti forti e crollo termico: gelo anche nelle zone interne

Le regioni del Sud dovranno fare i conti anche con forti venti di tramontana e maestrale, che potrebbero superare i 70 km/h su coste e rilievi, causando: mareggiate sulle coste esposte, calo termico improvviso, possibili disagi alla viabilità

Nelle aree interne di Sicilia, Calabria e Basilicata sono attese gelate durante le ore notturne, con valori prossimi allo zero già da domenica mattina.

Da domenica sera nuova perturbazione: rischio nuovi temporali

Il maltempo potrebbe non concedere tregua.

Già da domenica sera, infatti, giungeranno gli effetti di un’altra perturbazione atlantica, che potrebbe determinare un nuovo peggioramento tra Sicilia, Calabria e Puglia, con piogge e possibili temporali.

© Riproduzione riservata