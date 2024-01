Maltempo: black out a Ragusa Ibla (e non solo). Disagi risolti in mattinata

A causa del maltempo che imperversa in tutta la provincia, si sono verificati alcuni black out. In particolare, sono stati segnalati problemi ieri pomeriggio a Ragusa Ibla e anche a Chiaramonte Gulfi. A Ibla, a causa di un disservizio che si è verificato a fine corso Italia e inizi corso Mazzini, alcune attività commerciali sono rimaste senza energia elettrica, con conseguenti danni economici. La corrente elettrica è tornata in mattinata.

BLACK OUT ANCHE A CHIARAMONTE

A Chiaramonte, un black out si era già verificato la sera dell’Epifania in zona piazza Duomo, poi risolto nel giro di poche ore. Sempre a Chiaramonte, un black out ha interessato la giornata di ieri, 7 gennaio, colpendo stavolta la zona bassa di corso Umberto. Anche in questo caso, il problema si è risolto in poche ore con l’intervento della compagnia elettrica.