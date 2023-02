Maltempo: ancora altre 12 ore. Aeroporto Comiso chiuso fino a metà sabato mattina

Il maltempo sta attualmente colpendo la Sicilia Orientale e la Protezione Civile è fortemente impegnata nel gestire l’emergenza. Il capo della Protezione Civile regionale, Salvo Cocina, ha rassicurato la popolazione sul fatto che non ci sono state gravi minacce per la sicurezza delle persone, ma ha anche raccomandato di interdire la circolazione in caso di pericolo durante le prossime 12 ore di perturbazione.

Situazione in continua evoluzione per ciclone

Cocina ha anche sottolineato la criticità della situazione sull’Etna, dove la mancanza di mezzi spazzaneve sta causando inaccessibilità e la Città Metropolitana non riesce a garantire lo spazzamento delle strade provinciali. Ha fatto notare che in Sicilia c’è ancora molto lavoro da fare per quanto riguarda la dotazione di mezzi e la formazione del volontariato. Ha chiesto infine ai dirigenti territoriali del Dipartimento di coordinarsi con le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi per fornire idrovore e piccoli gruppi elettrogeni per garantire la sicurezza delle famiglie che stanno subendo allagamenti e blackout elettrici.

Chiuso anche l’aeroporto di Comiso

Il maltempo ha anche causato la chiusura dell’aeroporto di Comiso, a causa di problemi alla viabilità circostante. L’aeroporto rimarrà chiuso fino alle 11 di domani, sabato 11 febbraio 2023, e i passeggeri sono invitati a verificare lo stato del proprio volo contattando la compagnia aerea.

In questo momento la Protezione Civile sta lavorando duramente per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza della popolazione. Nonostante la criticità della situazione sull’Etna, grazie all’impegno della Protezione Civile e alla disponibilità di mezzi spazzaneve, la situazione sta comunque rimanendo sotto controllo. Tuttavia, la popolazione è invitata a prestare attenzione alle raccomandazioni e a seguire le indicazioni per la sicurezza durante questo difficile momento di maltempo. Ricerca foto di Franco Assenza.