Malore per un escursionista alla Riserva dello Zingaro, recuperato con un elicottero - Ragusa Oggi

Malore per un escursionista alla Riserva dello Zingaro, recuperato con un elicottero

Condividi su:

Ancora in azione gli equipaggi del soccorso aereo dell’Aeronautica Militare, impegnati in questo caso in una complessa missione di recupero di un giovane escursionista romano che aveva accusato un malore all’interno della Riserva dello Zingaro, in Sicilia.

Ad intervenire un elicottero HH-139 dell’82 Centro SAR (Search and Rescue) della base aerea di Trapani Birgi, uno dei centri ricerca e soccorso dell’Aeronautica Militare dislocati sul territorio nazionale e pronti ad intervenire 24 ore su 24, sia su mare che su terra.

La richiesta di aiuto a forze dell’ordine e 118 era partita proprio dal gruppo di escursionisti nel pomeriggio, a seguito della quale si è mossa una squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) siciliano, che raggiunto il ragazzo e valutata l’urgenza di evacuazione medica e la natura particolarmente impervia del sito, ha richiesto l’intervento dell’elicottero dell’Aeronautica.

L’elicottero, attivato dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) AM di Poggio Renatico (FE), ha raggiunto il posto in poche decine di minuti. Dopo aver calato un aero soccorritore AM ed altri due operatori CNSAS si è proceduto al recupero del ferito con il verricello e all’immediato trasferimento al campo di calcio di Castellammare del Golfo, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118 per il successivo trasporto al più vicino ospedale.

L’82° Centro è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita, il soccorso di traumatizzati gravi ed attività antincendio, anche in condizioni meteorologiche particolarmente avverse. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7300 persone in pericolo di vita.