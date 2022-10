Malore per Cateno De Luca: ricoverato per accertamenti al Policlinico di Messina

Malore ieri sera per l’ex sindaco di Messina Cateno De Luca. Il leader di Sud chiama Nord è stato portato al Policlinico di Messina, a quanto pare per gli effetti di un eccessivo affaticamento che, in un primo momento avevano fatto pensare a qualcosa di più grave.



Dal suo entourage emerge ottimismo e i primi esami hanno dato esiti rincuoranti.