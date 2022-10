Malfunzionamento dei tabelloni luminosi al Palaminardi di Ragusa: alcuni chiarimenti

In merito al malfunzionamento dei tabelloni luminosi all’interno del Palaminardi di Ragusa, la Virtus Eirene Ragusa vuole chiarire lo stato delle cose. I tabelloni, così come ovviamente lo stesso palazzetto, sono e restano di proprietà del Comune di Ragusa. La società biancoverde ne ha invece la gestione, e ha come onere, tra l’altro, quello di provvedere alla manutenzione ordinaria.

Il malfunzionamento del tabellone luminoso, in particolare, deriva dal guasto di due schede madre: una che gestisce la parte relativa al punteggio, il tempo e i 24 secondi, l’altra che gestisce invece i nomi, i punteggi individuali e i falli di ogni giocatrice. Rientrando nella manutenzione straordinaria, l’Amministrazione comunale ha provveduto, circa sei mesi fa, a farsi consegnare i preventivi da parte della Bertelé, l’azienda che si occupa dei tabelloni elettronici. Gli stessi preventivi, in questi giorni, non sono stati più validi per i vari aumenti che purtroppo si stanno verificando in tutti i settori.

A questo punto l’Amministrazione ha deciso, quantomeno, di fare aggiustare la parte relativa al punteggio, cronometro e 24 secondi. E’ chiaro che l’auspicio della nostra società è quello che, quanto prima, si possa provvedere anche alla manutenzione dell’altra parte del tabellone. Per l’immagine non solo della società stessa, che si trova ad affrontare un campionato prestigioso e oneroso come la massima serie di basket femminile, ma di tutta la città.