“Mala movida” e serate danzanti abusive: denunciato il titolare di un lido balneare a Marina di Ragusa

E’ stato denunciato dalla polizia il titolare di un noto stabilimento balneare situato sul lungomare di Marina di Ragusa. La polizia ha intensificato i controlli per contrastare il fenomeno della “mala movida” e garantire, così, il rispetto delle normative negli esercizi pubblici.

L’accusa e le infrazioni

L’accusa riguarda la violazione dell’articolo 681 del codice penale, in relazione all’articolo 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), per aver organizzato un trattenimento danzante senza la necessaria licenza di pubblica sicurezza. Inoltre, il titolare è stato denunciato per violazione dell’articolo 650 del codice penale, per non aver rispettato le prescrizioni imposte dalla diffida del Questore.

A seguito di queste violazioni, è stato emesso un Ordine di Cessazione dell’attività abusiva e una diffida a rispettare il provvedimento del Questore, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative e la sicurezza del pubblico.

© Riproduzione riservata