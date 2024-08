Maikol Benassi al Ragusa Calcio

Il Ragusa Calcio ha messo a segno un importante colpo di mercato con l’arrivo di Maikol Benassi, un difensore centrale di grande esperienza. Benassi, 34 anni e originario di Viareggio, ha alle spalle una carriera ricca di successi e si è distinto nella scorsa stagione per le sue prestazioni con il Siracusa. Con i suoi 182 cm di altezza, rappresenta una solida presenza nella difesa, e la sua esperienza sarà fondamentale per il nuovo Ragusa.

Benassi ha dichiarato di essere stato convinto a rimanere in Sicilia dai progetti ambiziosi della nuova proprietà e del direttore, che puntano a coinvolgere l’intera città nel percorso di crescita della squadra. Il difensore ha espresso entusiasmo per la nuova avventura e ha sottolineato l’importanza di lavorare duramente per creare qualcosa di significativo per il club e i tifosi.

Determinato a dare il massimo e a fare da esempio per i compagni, Benassi spera di contribuire a costruire un ambiente in cui tutti siano coinvolti e motivati a dare il meglio. L’obiettivo è quello di iniziare la nuova stagione con il piede giusto e di avere il sostegno caloroso dei tifosi sin dalle prime partite. Con l’arrivo di Benassi, il Ragusa si assicura un leader in campo, pronto a guidare la difesa azzurra e a lottare per raggiungere traguardi importanti.

